La seguidilla de mensajes en tono depresivo del joven de 19 pueden encontrarse desde hace por lo menos un mes. En algunos de ellos, el joven hace referencia una relación que no logra concretar: "Que feo sentirse insuficiente para alguien", escribió el 1° de julio. "No quiero otra cosa más que estar con ella, ojalá se dé cuenta algún día", publicó el 8 de julio. Y agregó luego: "No aprendo más lamentablemente".