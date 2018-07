En la previa de la reunión con el jefe de Estado, Ignacio, hermano de la víctima, había expresado: "Como jefe de Estado no puede estar exento de esta noticia. Vamos a comunicar nuestro pedido de justicia y vamos a contar cuáles son nuestras sensaciones y simplemente pedir apoyo. No le vamos a exigir respuestas porque posiblemente no las tenga, pero siempre es bueno que desde la presidencia se pueda ejecutar alguna acción con respecto a nuestro pedido".