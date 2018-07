La respuesta de los taxistas no se hizo esperar. "Me gustaría preguntarle a Castello, que impulsa el desembarco de UBER, si le interesa destruir un sector como los taxis o remises. Detrás de esto hay un negocio multimillonario, así que me gustaría preguntarle de cuánto es la coima que recibió", señaló el secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis de La Plata, Juan Carlos Berón, en diálogo con Radio Provincia.