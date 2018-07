Tal vez lo más llamativo de todo es que los textos reflejan una militancia activa en contra de la anticoncepción. Una mirada líneal podría suponer que una manera de evitar embarazos no deseados, y por ende abortos, consistiría, justamente, en difundir los métodos anticonceptivos entre los jóvenes. Los folletos les aconsejan lo contrario. "A menudo se dice que la anticoncepción es el remedio más eficaz contra el aborto. ¿Es verdad? No lo es, por tres razones. 1. Las píldoras anticonceptivas pueden entrañar un porcentaje de abortos precoces. 2. La mentalidad anticonceptiva (rechazo del hijo) conduce a aceptar más fácilmente el aborto en caso de 'embarazo no deseado'. 3. La anticoncepción favorece las relaciones sexuales con múltiples parejas, lo que de hecho multiplica las ocasiones de embarazo no deseado. La estadística confirma que el aumento de anticonceptivos no disminuye el número de abortos".