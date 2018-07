—En la reunión de la semana pasada ya dejamos muy clara nuestra postura. Hasta que no tengamos firmada la contratación, a través del método que el Gobierno quiera, no nos vamos a ir de la Plaza de Mayo. Vamos a seguir encadenados frente a las oficinas de Mauricio Macri hasta que se decida qué empresa buscará al ARA San Juan y que sea lo antes posible. Nuestra expectativa por la reunión de hoy es esa. Si el ministro quiere, hoy mismo puede resolver la contratación a favor de la española Igeotest. Vamos a ver con qué se viene el ministro. La expectativa es que nos anuncie algo concreto y positivo. No nos vamos de la Plaza de Mayo sin una resolución firmada.