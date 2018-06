— Dos casos. En cambio, por complicaciones del embarazo, todos los años fallecen pacientes. Las mujeres de Varela quieren tener a sus hijos. Y yo siempre lo digo, ellas, digamos, su gran valor en la vida es su matriarcado, tienen muchos hijos. Hace poco me pasó algo que me dejó muy impresionada. Vino una paciente a verme, de 20 semanas, hipertensa, y me contó que a las 17 semanas de embarazo hizo un pico de presión. Y cuando le diagnosticaron el embarazo alguien le dijo: "Si vos no te hacés un aborto te vas a morir." A mí esas cosas la verdad es que me dan bronca porque, una mujer que está en situación de vulnerabilidad que escucha a su médico que le diga eso… A mí no me cabe ninguna duda de que se ofrece el aborto como una de las primeras alternativas.