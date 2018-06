En ese sentido, añadió: "Pido disculpas nuevamente a todos los que me conocen, amigos, familia y a todos los que me quieren. Pido disculpas de corazón a todos. Yo no soy mala persona. He cometido un error, que me voy a hacer cargo y ya he hablado con los perjudicados en persona". Por el momento, la institución no emitió ninguna declaración y no decidió si va a separar a Rodríguez del cargo.