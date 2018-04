En el escrito, la institución barilochense explicó los motivos que la llevaron a considerar a Gentile como un "desaparecido", haciendo hincapié en que a partir de 1977 no hubo noticias ni contacto posible con él. También remarcó que "ex alumnos y profesores del IN lo consideraron desaparecido y realizaron a lo largo del tiempo varios intentos por encontrarlo".