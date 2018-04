— Sabemos todos que la tecnología tiene aspectos buenos y aspectos negativos. Hay muchas revoluciones digitales en este momento, no hay una sola; tenemos que hacer una distinción entre sus diferentes aspectos. Por ejemplo, sabemos muy bien que las pantallas son negativas para los pequeños. Hasta los 7 años, es mejor no ponerlos ante una pantalla o hacerlo por breves lapsos de tiempo. En cambio, interactuar con un robot puede ser muy positivo para un niño, incluso muy pequeño. Es una cuestión de distinción entre los buenos y los malos usos. Además, no debemos tener una visión mágica de las tecnologías. Es muy falso decir que porque todo está en Internet no hay que aprender cosas. Por ejemplo si tenemos esta discusión no es porque yo haya podido consultar la wikipedia antes de hablar con usted, es porque he trabajado mucho este asunto durante años y he podido integrar un saber. Lo mismo vale para un niño. En la nueva civilización tecnológica, en esta revolución en la historia humana que estamos viviendo, es sumamente importante dar raíces y saberes fundamentales sólidos a nuestros niños, por eso la escuela primaria debe transmitir saberes básicos con dos competencias fundamentales que son la lógica y la cultura.