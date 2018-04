"Trataba de poner el celular en diferentes partes de la casa para grabarla y no podía, hasta que el sábado le digo que tengo que comunicarme con mis hijos y ella accede. Ahí Franco le rompe el celular y le sale el brote (de ira) que se vio en el video. No me quedó otra que filmarlo. A mí la gente me juzga, pero no tenía otra que filmarlo. Si yo no tenía esa prueba, no sé a dónde el nene iba a parar. En ese momento, después de grabarlo, subo, le saco al nene de los brazos y claro que la tiré. Lo estaba literalmente ahogando. Hice lo que tenía que hacer", contó Carina acerca del día que por poco el niño es asesinado.