La reacción de la víctima y de sus amigos no se hizo esperar. Fue increpado y filmado en todo momento mientras le pedían que diera explicaciones de su actitud. Lejos de mostrar arrepentimiento, el sacerdote se dio media vuelta y reingresó en el edificio. "Salió muy prepotente a echarnos. Nos decía que no podíamos estar ahí. Que era la casa de Dios. Con qué derecho me pega", dijo Sofía en diálogo con el canal TN.