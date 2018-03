Elisa Carrió llamó a no debatir sobre el aborto en la previa de la Semana Santa. ¿Qué hacemos con las creencias religiosas?



Las respetamos y las protegemos. Esa persona que es católica y cree que hay una vida desde el momento de la concepción tiene derecho a no matar esa vida si la produce. Pero así como no nos podemos meter en las creencias de aquellos que sostienen que hay vida en una mórula con dos células, esa gente tampoco tiene derecho a meterse en la vida de otros que no creen que existe el alma o, si creen que existe, piensan que va a estar tan bien en la panza de la mamá como en el cielo con el Señor. Las religiones son parte de la esfera privada y familiar pero no podemos mezclar las creencias religiosas en una ley civil. La biblia no puede ser la ley de los que no creen en la biblia.