Fuentes allegadas al Ministerio de Defensa confiaron a Infobae que está previsto que todas las actividades que las tripulaciones de los buques extranjeros realicen en los puertos argentinos durante su próxima estadía, estén munidas de la sobriedad propia de las circunstancias. "No podremos honrarlos con toda la calidez que merecen, ya que un clima festivo no se condice con el actual luto que atraviesa en particular nuestra Armada", indicaron desde el Edificio Libertador.