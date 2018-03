Y finaliza: "Es muy difícil tener una persona en casa y atenderla las 24 horas. Si el padre y la madre trabajan, uno de los dos tiene que dejar. Porque no podés dejar solo a tu hijo en tu casa. No hay sueldo que alcance si no te mandan un cuidador. A veces el profesional llega después de tres años de reclamos porque presentaste un amparo. Te lleva a un desgaste tremendo y no todas las familias tienen los recursos. El sufrimiento te desmorona, entonces me parece que están desprotegiendo a los que más lo necesitan".