"Un accidentado grave está 30 días en terapia intensiva y esas camas son codiciadas. Hay muchos pacientes que tienen enfermedades que no fueron provocadas por imprudencia y que a veces no pueden ser operados porque no hay lugar. Podríamos invertir más en salud y brindar un mejor servicio en otras áreas si se tuviera más consciencia", dijo la directora del sanatorio, Olga Fernández.