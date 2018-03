"En lo que hace a las industrias hay diferencias en las cifras y lo que no hay son instrumentos de control y seguimos dando vuelta con los mismos de siempre. Eso expresa una decisión de no controlar", agregó Nápoli. Bonetti indicó que aumentaron las inspecciones y que, incluso, se amplió el rango horario. Y que, en un plazo de dos años habrá un parque industrial curtidor en Lanús (ex Acuba) en donde se tratarán los efluentes de esas industrias señaladas como las más contaminantes. Sin embargo, por el momento de las 64, solo 20 aceptaron mudarse a ese espacio.