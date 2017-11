El dictamen concluye con que Acumar debe presentar el informe en 30 días para evitar le consigne una multa a su actual presidenta, Dorina Bonetti. Las multas no habían sido mencionadas en el proceso desde que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, aplicó sanciones a los ex secretarios de Ambiente Homero Bibiloni, al ex intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez y a funcionarios de Vialidad y Berazategui por no liberar el camino de sirga en 2009.