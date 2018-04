—Yo creo que Alan Funes nunca debió haber recibido el beneficio de la prisión domiciliaria. Después, los controles policiales son aleatorios, y tienen que ver con si se lo encuentra o no en el domicilio. Las veces que se lo buscó se lo encontró. Luego del episodio de la ametralladora, la Policía de Investigaciones hizo un informe, fue a buscarlo al lugar y ya no estaba. Pero entiendo que una persona de esta peligrosidad no debería haber tenido prisión domiciliaria.