Deolinda contó en la Fiscalía de Violencia de Género que aquel 25 de noviembre Condorí la quiso matar. La ahorcó hasta desmayarla. Luego la despertó a cachetazos y la siguió asfixiando con sus manos. Todo había empezado porque él no encontraba una cuchilla para cortar carne que había afilado. Luego le dijo "fea" y "negra". Y la atacó delante de uno de sus hijos, de 4 años. "Papá, no la mates, por favor no le pegues más", alcanzó a decirle. Más tarde ese día él le pediría disculpas y le prometería el cielo en la tierra.