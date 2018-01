Ubicada en la intersección de Don Arturo y Los Cedros, al llegar a la puerta lo único que se ve son árboles. El paisaje no podría estar más alejado de cualquier cosa que pueda asociarse cuando se habla de Mar del Plata: pájaros, peces naranjas nadan en el estanque junto a las mesas y si ya no quedan sillas disponibles no existe la lista de espera. En ese caso Sonia pide amablemente a los clientes que vuelvan otro día. Algunos eligen esperar. El lugar es grande, entrarían muchos más, podría haber menos bosque y todo continuaría siendo igual, pero esta particular empresaria gastronómica probablemente está más dispuesta a sacar mesas que a talar árboles.