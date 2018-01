En cuanto a los espacios privados, los restaurantes o paradores pueden contratar directamente al personal que cuide los vehículos que allí se estacionen. “Nosotros debemos ganarnos la propina y no pedirla. A veces una persona puede darte un peso, 100 o 1000. Y si una vuelta no te dio, hay que tener otra mentalidad: agradecerle, que se sienta a gusto y la próxima vez te dará. Somos guías, nos preguntan cómo llegar a tal lugar. Y si tratamos mal a los turistas no van a volver más”, dijo Hugo.