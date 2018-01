"Cerramos promociones con los bancos, otras en determinados horarios, en platos del día, porque necesitamos vender", explica Serra. Isach opina igual: "Necesitamos que la gente salga a consumir, si no el verano no va a resultar buen". Almorzar o cenar un restaurante o parador no baja de los 250 pesos por persona. Y una habitación doble en un hotel tres estrellas promedia los $1.700.