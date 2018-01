"El legado que nos deja Justina lo estamos continuando, para que el sufrimiento de ella y el de otros chicos durante esas esperas en las que no pudieron encontrar ese órgano, no sea en vano. Es un sufrimiento tremendo, porque vos ves a tu familiar como se va deteriorando día a día", le contaba Ezequiel a Infobae hace apenas unas semanas. "Ella dijo 'papá no pidas por mi corazón, ayudemos a todos los que podamos'", repasaba entonces las palabras de su hija.