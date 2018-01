Y agregó: "Hubo un momento que la encontramos golpeada. La llevamos a un examen y tenía la entrepierna lastimada y golpes en la espalda. Cuando le preguntamos que pasaba dijo 'me caí de la escalera'. Y después nos enteremos que le pegó. Ella no me quería involucrar. No hubiera sido violento pero yo hubiera ido a Tribunales, hubiera pedido una restricción. Ella no quería que el padre tenga un problema y tomó la peor de las decisiones". Además contó que la madre en una oportunidad le propuso hacer una denuncia y que la joven no quiso.