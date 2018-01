"Fue mi novio hace un tiempo. Teníamos una relación liberal, hacía dos meses que no lo veía", dijo Nahir Galarza en su declaración al momento de entregarse. Ese punto es clave en la investigación porque si Nahir y Fernando no fueran pareja, el vínculo no podría establecerse y no habría agravante en el homicidio. Hasta el momento la causa está caratulada como "homicidio doblemente calificado".