-Este año hubo graves denuncias en varias escuelas de abusos sexuales entre adolescentes. ¿Cómo se trabaja desde una familia para que no sucedan estas cosas?

-Esto empieza desde el día cero. Empieza desde que vos recibís a tu bebé en brazos. Nos acordamos recién cuando el chico ya es adolescente y hace tal o cual cosa, pero eso se va gestando desde mucho antes. Ese chico que va y avanza sobre otro que le está diciendo que no, no tiene conciencia de sus propios límites, no lo han formado a él con respeto. Alguien también invadió su espacio.