–La gran pregunta que le hacemos a la sociedad es a qué edad involucramos a los chicos con la tecnología. A qué edad le damos una red social, a qué edad le damos un smartphone, a qué edad les damos esas responsabilidades. Observamos una franja etaria vulnerable entre los 12 y los 14 años, donde 8 de cada 10 víctimas son nenas. Nosotros estamos convencidos que un chico no debería tener redes sociales ni celular hasta los 13 años. También seguimos en esto lo que marca el Código Penal: los agravantes se dan a partir de los 13 años porque los chicos hasta esa edad no tienen la capacidad para discernir en materia sexual. Nosotros le preguntamos al adulto si le daría un auto a un chico de 10 años, que es la edad promedio a la que un chico argentino recibe su primer smartphone. La respuesta con lo del auto sería no. Bueno, para el celular debería ser lo mismo.