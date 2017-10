De igual forma, remarcan que la soga fue acomodada en la rama y en los cuellos de las víctimas, por el desorden que presentaban en este sector (cuello), lo cual no es compatible con una actitud suicida y mucho menos de adolescentes. "No es menor que no se hallaran cartas en el lugar del hecho", añadieron. Habló del posible uso de escopolamina (droga conocida como burundanga) para adormecer a las chicas y descartó de plano el suicidio debido a "la falta de compatibilidad entre el largo de la soga, la altura de la rama y la altura de las chicas".