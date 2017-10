Pasado los cinco años esa licencia vencerá y deberás renovarla, por lo que vas a tener que rendir el examen psicofísico y, si tenés antecedentes por infracciones graves u otras faltas, vas a tener que repetir el examen teórico-práctico. En caso de que no apruebes el examen psicofísico te suspenden la licencia de conducir. Hasta que no los apruebes no podrás renovarla.