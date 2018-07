La tercera entrega de la saga Avengers fue dirigida por los hermanos Joe y Anthony Russo (Capitán América: Civil War). El reparto estelar de actores está formado por Robert Downey Jr. (El juez), Chris Evans (Un don excepcional), Scarlett Johansson (Ghost in the Shell: El alma de la máquina), Chris Hemsworth (Thor: Ragnarok), Mark Ruffalo (Ahora me ves 2) y Zoe Saldana (Vivir de noche).