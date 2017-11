Andi Mack fue creada por Terri Minsky (Lizzie McGuire) y Michelle Manning para Disney Channel, y ambas son productoras ejecutivas. Peyton Elizabeth Lee (Scandal) da vida a Andi Mack; Lilan Bowden (Parks and Recreation), a su hermana mayor Bex Mack; Joshua Rush (Las aventuras de Peabody y Sherman) a Cyrus, Sofia Wylie (So You Think You Can Dance) a Buffy, Asher Angel (Hate from a Distance) a Jonah Beck y Lauren Tom (Futurama) a Celia Mack.