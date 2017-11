Michael Bay (Transformers: La era de la extinción) dirige este filme basado en los hechos reales que se detallan en el libro 13 horas de Mitchell Zuckoff. La película está protagonizada por James Badge Dale (Guerra mundial Z), John Krasinski (The Office), Max Martini (Cincuenta sombras de Grey), Pablo Schreiber (Orange Is The New Black) y Dominic Fumusa (Focus).