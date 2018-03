Finalmente, terminó corriendo la maratón más rápida de la historia. Sin embargo, no le alcanzó para pulverizar la marca. En el Autódromo de Monza, Italia, cronometró 2 horas 00 minutos y 25 segundos. No obstante, la competición no tuvo la validez necesaria para ser homologada como récord por la Federación Internacional de Atletismo.