Ciencia

Menopausia: 4 nuevos hallazgos científicos que ayudan a comprender sus efectos en la salud

Investigaciones presentadas en el Congreso Anual 2026 de The Menopause Society aportaron nuevas pistas sobre esta etapa y abren caminos para mejorar su abordaje clínico

Ilustración de una mujer con los ojos cerrados, un abanico azul y una mano sobre la frente.
La menopausia comienza tras 12 meses consecutivos sin menstruación y el descenso de estrógenos afecta la salud digestiva, cardiovascular y psicológica (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La menopausia es el momento en que una mujer completa 12 meses consecutivos sin menstruación. Según la Cleveland Clinic, ocurre en promedio a los 52 años, es un proceso natural y marca el fin de los años reproductivos. El descenso de estrógenos que la caracteriza desencadena efectos que van mucho más allá de los sofocos: alteran el sistema digestivo, la salud cardiovascular, el bienestar psicológico, la vida laboral y la dinámica de pareja.

Cinco estudios presentados en el Congreso Anual 2026 de The Menopause Society, celebrado en San Diego entre el 20 y el 24 de octubre, profundizan en esas dimensiones con datos concretos de poblaciones de hasta 4.700 participantes y abren nuevas preguntas para la investigación futura.

PUBLICIDAD

La menopausia marca una etapa de cambios que van mucho más allá del fin de la menstruación. En los últimos años, la ciencia avanzó en la comprensión de sus efectos sobre el organismo y detectó nuevas conexiones con distintas áreas de la salud. Cinco hallazgos recientes permiten conocer mejor este proceso y sus implicancias.
Especialistas recomiendan evaluar de forma integral los síntomas físicos, emocionales y sociales que aparecen durante la transición menopáusica (Imagen Ilustrativa Infobae)

1- Los gases y la hinchazón son los síntomas digestivos más frecuentes en toda la transición

Más del 65% de las mujeres en transición menopáusica padece hinchazón y gases con una intensidad que supera el rango normal, según un estudio con más de 1.800 participantes de entre 40 y 60 años que analizó la carga de síntomas gastrointestinales y el estado de ánimo ansioso en las tres etapas de la menopausia: premenopausia, perimenopausia y posmenopausia.

A diferencia de los malestares digestivos, que se mantuvieron constantes a lo largo de toda la transición sin variaciones significativas entre etapas, el cuadro ansioso sí fluctuó: alcanzó su punto más alto en la perimenopausia, donde el 19,2% de las participantes cayó en la categoría moderada a grave, frente al 14,6% de la premenopausia. En la posmenopausia, ese porcentaje se mantuvo elevado, en torno al 19%.

PUBLICIDAD

Una persona sentada en un sofá con las manos en el abdomen y un gráfico sobreimpreso del intestino con microorganismos.
La menopausia prematura antes de los 40 años se asocia con mayor riesgo cardiovascular y niveles de insulina un 9,3% más altos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La conexión entre el intestino y el cerebro está ganando atención rápidamente, y estamos entusiasmados por los conocimientos específicos sobre la menopausia que podemos aportar desde nuestro grupo de seguimiento”, afirmó Sanjana Solomon, autora principal e investigadora de la Universidad de Calgary, en el comunicado institucional. Como paso siguiente, el equipo apuntará a examinar los perfiles de microbiota intestinal y su vínculo con ambos cuadros.

Para la Dra. Stephanie Faubion, directora médica de The Menopause Society, el hallazgo refuerza una lógica bidireccional: “los niveles hormonales fluctuantes y en descenso crean una interacción perturbadora en la que el malestar digestivo empeora la ansiedad y la ansiedad desencadena más síntomas intestinales”, señaló en el comunicado.

Por eso, agregaron los autores, los médicos deberían evaluar ambos aspectos en las mujeres con independencia de su etapa menopáusica.

2- La menopausia prematura eleva el riesgo cardiovascular y los investigadores señalan a la insulina como posible vínculo

Las mujeres que atraviesan la menopausia antes de los 40 años tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, y un estudio con más de 4.700 mujeres posmenopáusicas de entre 45 y 64 años buscó identificar por qué.

En un seguimiento promedio de 21,4 años, el equipo registró 1.570 eventos cardiovasculares entre las participantes. De ese análisis surgió el dato más relevante: las mujeres con menopausia prematura presentaron niveles de insulina un 9,3% más elevados que quienes atravesaron esa etapa a los 45 años o después.

Modelo digital azul y transparente de un torso humano con la caja torácica, los pulmones y el corazón iluminado en el centro.
La menopausia prematura antes de los 40 años se asocia con mayor riesgo cardiovascular y niveles de insulina un 9,3% más altos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La resistencia a la insulina, que dificulta el procesamiento de esa hormona y obliga al páncreas a producir cantidades mayores para compensar, se perfiló como un posible puente entre el cese temprano de la función ovárica y el daño cardíaco posterior. No se observaron diferencias en los niveles de glucosa en ayunas, ni una asociación equivalente en los casos de menopausia temprana, la que ocurre entre los 40 y los 44 años.

“La salud cardiometabólica merece atención prioritaria en mujeres que dejan de menstruar antes de los 40”, señaló la Dra. Zailing Xing, primera autora del estudio, en el comunicado de prensa. Faubion coincidió en que comprender estos mecanismos abre la puerta a intervenciones más tempranas y estrategias personalizadas de prevención.

3- Los hombres se sienten poco preparados para acompañar la menopausia de sus parejas y reclaman más recursos

Un estudio realizado en Canadá y el Reino Unido con casi 100 hombres que son o fueron pareja de mujeres en transición menopáusica reveló una diferencia notable entre lo que los hombres desean hacer y lo que son capaces de ofrecer.

En Canadá, el 68% de los encuestados declaró saber poco o nada sobre la menopausia antes de que su pareja comenzara la transición. En el Reino Unido, apenas el 43% afirmó comprender la menopausia lo suficiente como para brindar apoyo efectivo.

El trabajo identificó cuatro grandes temas en las respuestas: pérdida de intimidad y conexión física, deseo de apoyar a la pareja combinado con la falta de herramientas para hacerlo, angustia emocional y tensión en la relación, y ausencia de recursos educativos orientados a hombres.

Un hombre y una mujer sentados frente a frente en una mesa de madera con dos tazas, dentro de una sala con estanterías.
Los hombres de parejas en transición menopáusica reportan falta de conocimientos y recursos para brindar apoyo efectivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el Reino Unido, el 50% de los encuestados señaló que los hombres no reciben acompañamiento durante la transición de su pareja. En Canadá, el 88% nunca había buscado ayuda, aunque el 90% indicó que un programa de apoyo sería útil o podría serlo.

“Durante años, hemos hablado de la menopausia como algo que les sucede a las mujeres, pero la realidad es que las mujeres no la atraviesan en soledad”, afirmó el Dr. Amobi Onumaeme, autor del estudio y fundador de MyMenopauseGP, según el comunicado de prensa.

“Hemos hecho un trabajo mucho mejor ayudando a las mujeres a entender la menopausia, pero no hemos incorporado realmente a los hombres en la conversación. La mayoría de los hombres quiere apoyar a las mujeres que ama; simplemente no siempre entiende qué está pasando o qué hacer”, agregó.

4- Hacer actividad física con mayor frecuencia se asocia con menos síntomas durante la perimenopausia

Un estudio de alcance global que incluyó a más de 1.800 usuarias de la aplicación Flo distribuidas en 87 países de seis continentes encontró que una mayor frecuencia de actividad física se asocia con menor carga de síntomas en la perimenopausia, especialmente en el plano psicológico.

Las participantes completaron una encuesta sobre sus hábitos de ejercicio, en una escala que iba desde “no físicamente activa” hasta “más de 5 días por semana”, y luego se evaluó la gravedad de sus síntomas en tres dimensiones: somática, es decir corporal, psicológica y urogenital.

El análisis mostró una relación inversa entre la frecuencia de ejercicio y la puntuación total de síntomas en los tres dominios: a mayor actividad, menor malestar. Los ajustes contemplaron variables como edad, índice de masa corporal, hábito tabáquico, enfermedades crónicas, acceso a salud y el Índice Sociodemográfico por país.

Una mujer con toalla al cuello sostiene una botella de agua sentada en un gimnasio frente a ventanales y personas en máquinas de ejercicio.
La actividad física más frecuente se asocia con una menor carga de síntomas somáticos, psicológicos y urogenitales durante la perimenopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Algo que nos llamó la atención fue que los beneficios de la actividad física parecían ser más fuertes para los síntomas psicológicos, como el bajo estado de ánimo, la irritabilidad y la ansiedad. Estos síntomas pueden afectar realmente la vida cotidiana, y el movimiento regular puede ser una forma accesible de ayudar”, señaló la Dra. Liudmila Zhaunova, directora de Ciencia de Flo Health y autora a cargo de la presentación, en el comunicado de prensa.

La directora médica de The Menopause Society agregó que, si bien se necesita más investigación, “fomentar la actividad física regular es una estrategia de bajo riesgo que puede ayudar a mejorar el bienestar general durante la transición menopáusica”.

Temas Relacionados

MenopausiaActividad físicaansiedadEnfermedades cardiovascularesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bebidas vegetales bajo la lupa: por qué no equivalen nutricionalmente a los productos lácteos

Un estudio publicado en Lancet Planetary Health muestra que sustituir los lácteos, incluso de forma parcial, reduce los niveles de yodo, calcio, vitamina B12 y riboflavina en la dieta

Bebidas vegetales bajo la lupa: por qué no equivalen nutricionalmente a los productos lácteos

La compleja maniobra que SpaceX debe dominar para llevar astronautas a la Luna en 2028

Para Artemis IV, la NASA prevé usar Starship como módulo de alunizaje, después de una cadena de recargas de combustible y acoplamientos en órbita que aún no fue validada por completo

La compleja maniobra que SpaceX debe dominar para llevar astronautas a la Luna en 2028

Glúteos fuertes: los tres ejercicios que ayudan a proteger la espalda, las rodillas y prevenir caídas

Más allá de la estética, trabajar esta zona puede mejorar la estabilidad de la pelvis, la movilidad y el equilibrio a cualquier edad. Qué errores evitar y cada cuánto conviene incorporar estos movimientos a la rutina

Glúteos fuertes: los tres ejercicios que ayudan a proteger la espalda, las rodillas y prevenir caídas

Nueve hábitos para hacer una pausa de las pantallas y cuidar el bienestar emocional

La serotonina, conocida como la “hormona de la felicidad”, interviene en el ánimo, el descanso, el apetito y la respuesta al estrés. Especialistas consultados por Infobae explicaron qué prácticas cotidianas, desde estar al aire libre hasta tocar un instrumento, pueden favorecer la salud

Nueve hábitos para hacer una pausa de las pantallas y cuidar el bienestar emocional

Gaseosas, snacks y comidas listas: un estudio vinculó los ultraprocesados con lesiones silenciosas en el cerebro

Una investigación realizada en casi 9.000 personas de entre 35 y 69 años detectó una mayor frecuencia de alteraciones en resonancias que podrían anticipar un ACV o problemas de memoria

Gaseosas, snacks y comidas listas: un estudio vinculó los ultraprocesados con lesiones silenciosas en el cerebro

DEPORTES

El debut en el Mundial ‘82, un gran Vilas y Rosario Central campeón: qué pasaba en el deporte argentino en las otras visitas papales

El debut en el Mundial ‘82, un gran Vilas y Rosario Central campeón: qué pasaba en el deporte argentino en las otras visitas papales

“Tengo muchas ganas de volver a la pista”: el deporte que apasiona al papa León XIV y el debate alrededor de qué club es hincha

Así está el cuadro con los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

Instituto y Newell’s empataron 2-2 en Córdoba por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura

El posteo de Ángel Di María luego del título que se le escapó a Rosario Central en el último minuto

TELESHOW

De dirigir la banda de la iglesia a romper prejuicios como DJ: la búsqueda y liberación de Anita B Queen, la telonera que fue furor en los shows de BTS

De dirigir la banda de la iglesia a romper prejuicios como DJ: la búsqueda y liberación de Anita B Queen, la telonera que fue furor en los shows de BTS

Damián Mahler cuenta cómo los Beatles atravesaron su vida: “Es una música que te hace ser quien sos”

“María Gabriela Epumer fue una referente para mí”: la cineasta Andy Testa y la película que la acercó a la guitarrista

ZZ Top vuelve a Argentina después de 16 años: “Vienen matando al rock desde hace más de 60 años... ¡y nada, acá estamos!”

Rocío Marengo recordó que fue una de las primeras en denunciar a Aníbal Lotocki: “Fue un asesino, como dije en su momento”

INFOBAE AMÉRICA

Rodrigo Paz cumple su primer año como presidente de Bolivia: ajustes económicos, conflictos políticos y reconfiguración del poder

Rodrigo Paz cumple su primer año como presidente de Bolivia: ajustes económicos, conflictos políticos y reconfiguración del poder

Hombres armados vestidos como militares entraron por la fuerza a la casa de una alcaldesa en Ecuador

León XIV viaja a la Argentina para proponer una agenda de inclusión social que enfrente la pobreza y el desempleo

A horas de su designación, Gadi Eisenkot llamó a formar un “gobierno nacional de emergencia” para Israel

La compleja maniobra que SpaceX debe dominar para llevar astronautas a la Luna en 2028