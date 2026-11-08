América Latina

León XIV viaja a la Argentina para proponer una agenda de inclusión social que enfrente la pobreza y el desempleo

El Papa concluye su visita a Uruguay y vuela hacia Aeroparque, adonde será recibido al pie del avión por Javier Milei. “No podemos acallar nuestra conciencia cuando constatamos que una madre no tiene los medios para alimentar a sus hijos”, aseguró León XIV en Montevideo.

León XIV durante su visita a Paysandú, (Uruguay)
León XIV durante su visita a Paysandú, (Uruguay)
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(Desde Montevideo, Uruguay) León XIV llega a la Argentina con un discurso pastoral que desnuda las asimetrías económicas en el siglo XXI y propone la construcción de puentes para enfrentar la pobreza, el desempleo y la ausencia de educación.

El Papa asume que Argentina inicia su campaña presidencial, pero su mandato religioso excede las coyunturas locales y no tocará un sólo acento de su posición pastoral al momento de difundir su evangelio frente al establishment político.

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Eso significa que León XIV no atenuará su discurso cuando describa su programa social ante Javier Milei y Axel Kicillof, anfitriones del Papa y posibles adversarios en 2027.

Argentina y la provincia de Buenos Aires tienen desempleo, pobreza y analfabetismo, tres plagas en América Latina que León XIV intenta aplacar con su discurso religioso y su presencia en el lugar de los hechos.

León XIV durante su visita a Montevideo, (Uruguay)
León XIV durante su visita a Montevideo, (Uruguay)

No podemos acallar nuestra conciencia cuando constatamos que una madre no tiene los medios para alimentar a sus hijos. No podemos ignorar que en nuestro entorno hay mucha gente que sufre, que está sola y es vulnerable”, afirmó ayer León XIV durante su discurso en Montevideo.

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Y añadió:

“Nos decía el Papa Francisco que «la inclusión o la exclusión de la persona que sufre al costado del camino define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Enfrentamos cada día la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo»“

En la comitiva papal se explicó a este enviado especial que había cierto temor respecto a la reacción inicial de Milei cuando León XIV expusiera ante millones de fieles su posición sobre la pobreza, la marginalidad y el uso prudente de la inteligencia artificial.

La diplomacia vaticana conoce los discursos que Milei pronunció en Davos y New York, y reza para que el Presidente no exhiba su fogocidad dialéctica cuando se encuentren en hoy en el Palacio Libertad.

León XIV saluda a los fieles a su llegada para celebrar la misa en el Parque París Londres, (Paysandú, Uruguay)
León XIV saluda a los fieles a su llegada para celebrar la misa en el Parque París Londres, (Paysandú, Uruguay)

En sus homilías y misas, el Papa despliega un discurso directo que exhibe su perspectiva sobre la crisis social y económica que atraviesa América Latina.

Durante su visita a Paysandú, Léon XIV leyó un credo que impacto entre los 40.000 fieles que soportaron frío y humedad en el parque París Londres.

Allí Su Santidad señaló:

-“En esta ciudad de Paysandú se encuentra elPuente Internacional General Artigas, que atraviesa el río Uruguay uniendo dos países limítrofes (Uruguay y Argentina). No es difícil imaginar los beneficios que genera un puente: apertura, comunicación, intercambio. Por eso, qué importante es ser constructor de puentes. Esa es la vocación a la que todos estamos llamados. Construir puentes, estrechar lazos, unir, comunicar, transmitir la alegría de la fe, como lo hizo el beato Jacinto a tiempo y a destiempo”.

-“Es necesario que un puente tenga buenos cimientos para que no sucumba a las corrientes más enfurecidas. Ciertamente, así como la casa edificada sobre roca permanece firme en medio de la tormenta y la casa construida sobre arena corre el peligro de derrumbarse, también un puente necesita los soportes adecuados para no desplomarse con la fuerza del viento y de las aguas. Cada vez que vayan a la costa y divisen el puente, recuerden que este símbolo nos representa y nos indica la importancia de una sólida formación cristiana”.

“Dice el libro de los Salmos que el justo florecerá como una palmar. Este árbol es resistente a la fuerza de los vientos, posee raíces profundas, se eleva rectamente hacia el cielo en busca de luz y produce dulce fruto del yataí. Esta es una hermosa imagen del origen y el destino al que estamos llamados: a arraigarnos en Cristo, alfa y omega, principio y fin de nuestra vida, para que permaneciendo unidos a Él, demos buenos frutos”.

“Al mismo tiempo, vemos que en esta región las palmas no crecen aisladas, sino que forman palmares. Es decir, son muchas, no están solas ni distanciadas. Así también la Iglesia es una comunidad de hermanos que hunde sus raíces y bebe de un manantial común: la palabra de Dios, los sacramentos, la oración y la acción caritativa. Y sus fieles elevan su mirada para alabar juntos a Cristo, sol que nace de lo alto, cuya luz guía los pasos de la humanidad por el camino de la paz”.

“Finalmente, pensamos en un símbolo que está presente en cada hogar de este país, en cada lugar de estudio, de trabajo, en cada reunión de amigos.Me refiero al mate,esa bebida tan típica de Sudamérica, cuyo significado profundo ustedes pueden explicar mejor que yo. Seguramente, el mate los ha acompañado también hoy en el viaje de camino a esta celebración y los acompañará al regresar.También hasta Roma ha llegado el mate. El mate es signo de familiaridad, de amistad, de encuentro. Nos enseña a compartir, a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y hermanan. Es signo de acogida, de integración y de valores comunes. Tomar mate es un ritual lleno de simbolismos donde se dialoga sin palabras y cada detalle posee un significado propio”.

El papa León durante su intervención en la Universidad Católica de Uruguay
El papa León durante su intervención en la Universidad Católica de Uruguay

León XIV llegará esta tarde a Buenos Aires, adonde será recibido por Javier Milei en Aeroparque.

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