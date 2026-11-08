El director del coro de la misa de León XIV en Córdoba: “La idea es que seamos cientos de miles de personas cantando para el Papa”

Santiago Ruiz dirige el coro y la orquesta que acompañarán la misa que el Papa presidirá en la Fábrica Argentina de Aviones, en Córdoba

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La música ocupa un lugar central en la vida de Santiago Ruiz desde su infancia. Cantante, instrumentista, compositor y director, construyó una trayectoria ligada a los coros juveniles, la formación académica y las celebraciones masivas. Ahora tendrá a su cargo la dirección del ensamble que acompañará la misa que el Papa presidirá en la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), en Córdoba.

El coro reunirá a integrantes de la Cantoría de la Merced, que Ruiz dirige desde hace más de dos décadas, y a niños y niñas del Coro de Niños Cantores de Córdoba. Junto a músicos de la Orquesta de Cuerdas Municipal y de la Banda Sinfónica Municipal, más de 130 artistas preparan un repertorio litúrgico pensado para que la multitud también participe del canto durante una jornada que promete convocar a cientos de miles de personas.

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-¿Qué lugar ocupa la música en tu vida y cómo llegaste a dirigir este coro que recibirá al Papa en la provincia de Córdoba?

-La música ha sido siempre algo central en mi vida. Desde muy pequeño siempre lo que más amé fue hacer música, cantar, tocar instrumentos, arreglar y luego, en algún momento, de mi vida fue dirigir grupos para hacer música. Pero también desde muy joven dirigí coros de grupos juveniles, ahí descubrir lo que era tanto trabajar en equipo como también hacer arreglos a muchas voces. Después empecé a estudiar en la universidad, en el conservatorio y me formé especialmente en composición en guitarra, en otros instrumentos y también en dirección coral y orquestal.

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En el año 2000 me convocaron para dirigir el coro del Encuentro Eucarístico Nacional por el Jubileo del Año 2000; a partir de ahí quedé muy vinculado a muchos eventos masivos, no necesariamente religiosos. Y este año me convocaron —ya hace varios meses— para encomendarme la tarea de formar el coro que animara la celebración litúrgica de la misa que el Papa va a presidir en FADEA, Córdoba.

Más de 130 músicos, entre integrantes de coros infantiles, cantantes y artistas de organismos municipales, preparan el repertorio para la celebración

-¿Cómo se fue formando el coro, de dónde son sus integrantes?

-Cuando me convocaron, propuse trabajar con coros que ya venían funcionando, no armar un coro especialmente para que, con los tiempos que disponíamos, pudiéramos rápidamente armar con mucha calidad y también con mucho amor este trabajo. Por eso elegí la Cantoría de la Merced que es un coro que dirijo desde hace más de 20 años, con una trayectoria y, sobre todo, de gran compromiso con lo artístico, con los valores de la actividad coral, con lo social. Fue todo muy natural porque nosotros ensayamos dos veces por semana dos horas y media, disponer de esos ensayos nos iba a permitir llegar rápidamente a aprender todos los arreglos y las músicas para la misa.

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También me pareció importante que tenía que estar presente algo que es muy característico de Córdoba: el Coro de Niños Cantores de Córdoba. Si bien hay muchos coros en esa institución —que es pública y única en Sudamérica— convocamos a uno de esos coros de niños y niñas de entre 9, 10 y 11 años, del nivel primario. Son 60 niños más 45 de la Cantoría los que van a formar la base del coro que va a participar. Luego, a nivel orquestal me pareció importante que hubiera organismos profesionales y consulté con la Orquesta de Cuerdas Municipal y también con los vientos o con algunos vientos invitados de la Banda Sinfónica Municipal para que conformáramos una Orquesta sinfónica que es la que va a acompañar la celebración.

-¿En qué ocasiones cantarán mientras esté el Papa en Córdoba y cuál será el repertorio?

-Este gran coro de más de 120 personas que junto con la orquesta que son unos 34 integrantes, cantaremos durante toda la misa que el Papa va a presidir en FADEA. También habrá un momento previo cuando el Papa llega y hace un recorrido en el papamóvil y también cuando se retira. Ahí cantaremos algunas otras canciones fuera de la liturgia pero que también animarán la ocasión.

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El repertorio está conformado por canciones que, de alguna manera, tienen el objetivo de que la gente pueda participar. Porque si bien los organismos presentes habitualmente dan conciertos, no es la idea dar un concierto sino que la gente pueda sumarse al canto y que ese día seamos todos un gran coro de cientos de miles de personas cantando juntos.

El repertorio va a tener muchas canciones clásicas, muy conocidas, porque es muy nutrido el repertorio litúrgico de las diversas comunidades de la diócesis y del país. El repertorio tiene una cierta solemnidad y ha sido arreglado especialmente para esta ocasión, tanto las voces como los instrumentos, para que esté engalanada la celebración pero también muy claro el mensaje de cada una de las canciones.

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-Contanos sobre los ensayos y si vestirán alguna ropa especial ese día.

-Los ensayos se vienen realizando desde hace varios meses. En primer lugar comenzó la Cantoría de la Merced a preparar todos los cantos, se fue sumando el Coro de Niños que participa en los estribillos y en muchos momentos de las canciones también con solos, luego se confeccionaron todos los arreglos orquestales y los últimos grupos en sumarse fueron las orquestas, los vientos y percusión de la Banda sinfónica, y las cuerdas de la Orquesta municipal que son los organismos profesionales que sostienen la parte instrumental de toda la celebración.

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La Cantoría de la Merced ensaya dos veces por semana dos horas y media, el Coro de Niños ensaya todos los mediodías, la orquesta y la banda también ensayan todos los días sus distintos repertorios también porque no han cortado en este caso sus conciertos pero han ido incorporando de a poco esta programación. Como contaba en total seremos unas 135 personas participando de la celebración y cada elenco tendrá su uniforme en el caso de los coros particularmente cada uno va a tener el uniforme que habitualmente utiliza.

La Cantoría de la Merced, el Coro de Niños Cantores de Córdoba y músicos de la Orquesta de Cuerdas Municipal participarán de la misa

-¿Recibieron algún pedido particular, alguna canción, alguna indicación del Vaticano o del arzobispado de Córdoba?

-Sobre las canciones, todas fueron consensuadas con la Comisión de Liturgia, se hicieron las propuestas, obviamente luego se las llevó al Vaticano y se aprobaron. Hay algunos cantos que hemos visto que se han usado en algunas celebraciones como el “Salve Regina”, un saludo a la Virgen al final de la de la misa que al Papa le gusta mucho hacer, se canta el latín, se incorporará; va a estar presente “Pescador de hombres” que justo también se lee en el texto de la antífona del Evangelio —“Síganme y yo los haré pescadores de hombres”— y usamos eso como lema, está en uno de los cantos más conocidos en todo el mundo y que también lo hemos preparado en una versión muy especial; y básicamente también el pedido fue que estuvieran cantos que fueran conocidos por la gente, como el Santo por ejemplo, un Santo que conozca y que pueda cantar toda la asamblea.

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Por lo demás, fuera de la celebración de la liturgia, se decidió incorporar cuando el Papa se vaya yendo, un canto que remite a la venida del Papa Juan Pablo II en el año 87, en la Jornada Mundial de la Juventud, en la que se interpretó la canción “Un nuevo sol” —el canto-lema de ese momento—. Entonces, como un guiño a esa visita de hace ya casi 40 años, haremos “Un nuevo sol” en el momento de la despedida como un canto de esperanza fuera de la misa, incluso fuera del canto mismo de salida, pero un canto que una esos dos momentos.

Al terminar nuestro diálogo, que fue rítmico como la música que mueve la vida de Santiago Ruiz, se mostró muy agradecido por el trabajo mancomunado, lo que lograron gracias a haber reunido sus capacidades en torno a la misa del Papa: “Quiero destacar el enorme servicio que hace toda la gente porque, más allá de que en muchos casos son trabajos, por ejemplo, los organismos oficiales. Estas ocasiones requieren una entrega, un compromiso muy particular, sobre todo por los tiempos, los tiempos familiares, por lo caótico que es moverse en las ciudades que seguramente van a estar colapsadas por los cientos de miles de personas que se están moviendo. Eso la verdad que es tensionante y cansador, más cuando tenemos 60 niños y niñas que van a participar. Confiamos en que todo va a funcionar de la mejor manera. Destaco haber podido unir a una comunidad musical tan diversa: coro de niños de la provincia de una escuela pública, un coro amateur que hace más de 20 años viene sembrando cultura y convirtiéndose en un referente de la actividad coral de la región y también dos elencos profesionales que vienen desarrollando una hermosa tarea artística y de extensión social también. Todos son parte en este momento de la celebración. De alguna manera está la municipalidad, la provincia, los organismos amateurs, y con esta variedad se ha formado un gran equipo de trabajo, cada uno con sus ritmos, con sus posibilidades, que van a confluir en una ocasión histórica y memorable para todos”.

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