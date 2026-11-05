Ciencia

Tres adolescentes de la India crearon una heladera que funciona con sal y agua, y conserva vacunas hasta 12 horas

El dispositivo, desarrollado en Indore, logra mantener insumos médicos sensibles entre 2 y 6 °C mediante una reacción química sin fuentes externas de energía en hospitales locales

Tres jóvenes de pie frente a una pared azul; el del centro lleva gafas y polo oscuro, y los de los lados visten polos claros
El dispositivo portátil, llamado Thermavault, utiliza una reacción química entre sal y agua para mantener insumos médicos entre 2 y 6 °C durante hasta 12 horas (Dhruv Chaudhary, Mithran Ladhania y Mridul Jain)
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Tres estudiantes de Indore, en el estado indio de Madhya Pradesh, desarrollaron una heladera portátil que funciona sin electricidad, baterías ni hielo. El dispositivo, bautizado Thermavault, enfría mediante una reacción química entre sal y agua, y ganó el Premio Tierra 2025 para Asia, con un aporte de USD 12.500.

Según el medio local India Today, Dhruv Chaudhary, Mithran Ladhania y Mridul Jain —alumnos de doceavo grado entre 16 y 17 años— concibieron la invención tras estudiar en clase los problemas de conservación de vacunas en zonas rurales sin acceso eléctrico confiable. Con padres vinculados al sector sanitario, conocían de cerca los obstáculos que enfrentan los trabajadores de salud al llevar insumos sensibles a la temperatura hacia comunidades alejadas de la red.

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El principio científico del Thermavault proviene de un libro de texto de secundaria

Infografía con ilustraciones de un refrigerador portátil con frascos, un matraz con sal, un termómetro, capas de materiales y cajas médicas.
Una infografía detalla el principio químico y las fases de desarrollo del refrigerador portátil creado por estudiantes de Indore para conservar vacunas sin electricidad en la India (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciertas sales reducen la temperatura del agua al disolverse en ella. Durante ese proceso, el compuesto se separa en iones con carga eléctrica, una reacción que absorbe energía del entorno y enfría el líquido. Los tres estudiantes analizaron cerca de 150 sales antes de reducir la lista a unos 20 candidatos, que luego sometieron a prueba en laboratorios de los Institutos Indios de Tecnología (IIT).

Los primeros experimentos no arrojaron los resultados buscados. El punto de quiebre llegó cuando su docente les señaló dos compuestos presentes en su propio manual escolar: cloruro de amonio y octahidrato de hidróxido de bario. Las pruebas confirmaron que el cloruro de amonio sostiene temperaturas de entre 2 y 6 °C, el rango recomendado para la mayoría de las vacunas. Al incorporar el segundo compuesto, la mezcla puede descender por debajo de cero, lo que abre posibilidades para otras aplicaciones médicas, como el traslado de órganos para trasplante.

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El prototipo quedó listo en tres meses y ya circula por hospitales de Indore

El Thermavault consiste en un contenedor plástico aislado con un revestimiento interior de cobre. Los insumos médicos se ubican dentro de esa cavidad, mientras la solución salina ocupa el espacio entre las paredes interna y externa. A diferencia de las cajas frías convencionales que dependen de bloques de hielo, el sistema aprovecha la reacción de disolución para mantener el frío sin fuentes de energía externas.

Caja cúbica azul marino con una tapa entreabierta, interior de tono cobre y un logotipo impreso sobre la superficie superior
Tres jóvenes de Indore desarrollaron un contenedor que enfría mediante la disolución de sales en agua; el prototipo ya fue probado en hospitales locales (Dhruv Chaudhary, Mithran Ladhania y Mridul Jain)

A tres meses de identificar la combinación correcta de compuestos, el equipo construyó un prototipo funcional y lo sometió a prueba en centros médicos de la ciudad. Un médico del Hospital V One constató que el dispositivo conservó las vacunas a temperatura adecuada durante entre 10 y 12 horas, según recogió India Today. El Dr. Pritesh Vyas, cirujano ortopédico que evaluó el Thermavault en ese establecimiento, indicó que su utilidad en zonas de difícil acceso aumentaría con la incorporación de un sensor de temperatura integrado.

El material refrigerante, además, admite reutilización: la solución de cloruro de amonio se extrae, se calienta para evaporar el agua y la sal resultante vuelve a disolverse en agua limpia para iniciar un nuevo ciclo. Eso mantiene los costos operativos bajos y elimina la necesidad de un congelador previo.

El galardón abre la puerta a la certificación de la OMS y a una alianza global de vacunación

El Premio Tierra distingue proyectos de adolescentes orientados a desafíos ambientales y selecciona un ganador por región en distintas partes del mundo. Chaudhary, Ladhania y Jain recibieron el reconocimiento para Asia en 2025 y destinarán los fondos a fabricar 200 unidades para distribuir en 120 hospitales con fines de evaluación clínica.

El dispositivo, creado por tres estudiantes de entre 16 y 17 años, aprovecha una reacción química escolar para mantener vacunas en el rango de temperatura recomendado por hasta 12 horas
El dispositivo, creado por tres estudiantes de entre 16 y 17 años, aprovecha una reacción química escolar para mantener vacunas en el rango de temperatura recomendado por hasta 12 horas

El paso siguiente del equipo es obtener la certificación de Desempeño, Calidad y Seguridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un requisito para ingresar a los grandes programas de inmunización. También buscan presentar la tecnología ante Gavi, la alianza internacional dedicada a ampliar el acceso a vacunas en países de ingresos bajos. De obtener esas validaciones, el Thermavault podría escalar de experimento de aula a herramienta de salud pública con proyección internacional.

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