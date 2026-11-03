Guatemala

El Ministerio de Agricultura en Guatemala atiende perros con miasis en cuatro departamentos bajo la emergencia sanitaria vigente

Las brigadas oficiales trataron infestaciones en caninos de Quetzaltenango, Quiché, Zacapa y San Marcos, mientras enseñaron a los dueños a limpiar lesiones y aplicar medicamentos contra las larvas de mosca

Un hombre y una niña junto a un perro recostado en el suelo y una persona que aplica un aerosol medicinal sobre la piel de un perro
Dos personas asisten a un perro tendido sobre el suelo y aplican un tratamiento con aerosol medicinal en la piel de un animal. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)
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El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) atendió perros con miasis, una infestación causada por larvas de mosca en heridas, en Quetzaltenango, Quiché, Zacapa y San Marcos. Las intervenciones incluyeron tratamientos veterinarios y orientación a los propietarios, mientras Guatemala mantiene hasta 2028 la emergencia sanitaria por el gusano barrenador.

En Cantel, Quetzaltenango, los técnicos atendieron a un canino que tenía miasis en la base de la cola. En el municipio de Chiché, Quiché, revisaron perros y cerdos sin hallar animales sospechosos, aunque aplicaron cicatrizante de plata en algunas heridas para prevenir nuevas infestaciones.

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Un perro de ocho meses fue tratado por miasis activa en la aldea El Sauce, en La Unión, Zacapa. El equipo entregó larvicida a su propietario y le indicó que debía aplicarlo dos veces por día durante cuatro jornadas.

En Catarina, San Marcos, fueron examinados tres perros. Uno recibió atención por miasis, mientras los otros dos tenían lesiones que ya estaban en proceso de curación.

El Programa Nacional para la Prevención y Erradicación del Gusano Barrenador explicó a los propietarios cómo reconocer una infestación, limpiar las heridas y administrar los tratamientos. La plaga puede afectar a animales de sangre caliente, incluidos los de producción, de trabajo, las mascotas y las personas.

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Durante el primer semestre de 2026, las brigadas oficiales inspeccionaron 247.741 animales y aplicaron tratamientos preventivos a 89.880. También verificaron 10.169 unidades de transporte, una medida dirigida a limitar la dispersión de la plaga entre regiones y establecimientos pecuarios.

Un hombre y una niña junto a un perro recostado en el suelo y una persona que aplica un aerosol medicinal sobre la piel de un perro
Dos personas asisten a un perro tendido sobre el suelo y aplican un tratamiento con aerosol medicinal en la piel de un animal. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

La emergencia sanitaria vigente hasta octubre de 2028

La extensión de las medidas sanitarias quedó formalizada en el Acuerdo Ministerial 131-2026, fechado el 4 de agosto y publicado en el Diario de Centro América. La disposición fijó el vencimiento de la emergencia para el 29 de octubre de 2028 y modificó el artículo 10 del Acuerdo Ministerial 147-2024, que había declarado la situación sanitaria en octubre de 2024.

El regreso del gusano barrenador al país ocurrió después de tres décadas de ausencia. La Dirección de Sanidad Animal concluyó en un dictamen técnico del 20 de julio de 2026 que los casos vinculados con la plaga continuaban en aumento, por lo que recomendó sostener las acciones de control en todo el territorio nacional.

La normativa contempla una nueva ampliación si el trámite se solicita al menos dos meses antes del vencimiento. Un médico veterinario del programa advirtió: “Ya es una enfermedad endémica, porque está distribuida en todo el país”.

El transporte de ganado figura entre los principales factores de dispersión, según la estrategia del MAGA. Por esa razón, los controles alcanzan rutas de movilización animal y establecimientos pecuarios, donde el personal también evalúa las condiciones de bioseguridad.

Al cierre de febrero de 2026, Guatemala registraba 4.117 casos positivos en distintas especies animales. Izabal concentraba 770 detecciones y Suchitepéquez, 690, los dos registros más altos entre los departamentos del país.

El Ministerio de Salud había informado 262 personas afectadas hasta esa misma fecha. El primer caso humano de infección por gusano barrenador fue reportado en mayo de 2025, cuando las autoridades alertaron que las altas temperaturas favorecen la proliferación de la mosca Cochliomyia hominivorax, cuyas larvas causan la enfermedad.

Guatemala, tercer país de América con más casos humanos

Seis países americanos notificaron 1.355 casos humanos de miasis por gusano barrenador entre enero y septiembre de 2026, con cinco fallecimientos. La cifra representó un aumento de 62% frente al total registrado durante todo 2025, de acuerdo con una alerta epidemiológica difundida el 16 de octubre por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud.

México encabezó el registro regional con 592 contagios, seguido por Honduras, con 302, y Guatemala, con 295. Panamá informó 101 casos, Costa Rica 57 y Belice ocho.

La capacitación también forma parte de la respuesta sanitaria. En Huehuetenango, 180 estudiantes de Zootecnia, docentes y profesionales agropecuarios recibieron formación sobre el ciclo de vida del parásito, los tipos de miasis y la toma de muestras para laboratorio, además de kits básicos para atender lesiones animales.

En Carmelita, San Andrés, Petén, el MAGA realizó visitas casa por casa con apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Las brigadas atendieron animales de distintas especies pertenecientes a 44 familias, trataron dos casos de miasis y tomaron muestras para análisis.

El despliegue alcanzó además el parcelamiento Cun Cun, en La Democracia, Escuintla, donde se realizó una jornada profiláctica para bovinos de pequeños y medianos productores junto con la Agencia Municipal de Extensión Rural.

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