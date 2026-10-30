Ciencia

Los colores de los morrones revelan diferencias en sabor y nutrientes

Además de la pigmentación, la variedad y cocción influyen en la concentración de nutrientes y cada elección puede responder al menú como al aporte nutricional

Cuatro pimientos enteros alineados en fila horizontal sobre papel marrón, coloreados en verde, amarillo, naranja y rojo.
La degradación de la clorofila durante la maduración del morrón permite la aparición de los carotenoides en el fruto (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En el mundo de las frutas y verduras, el color importa: puede anticipar cambios en la maduración, el sabor, la textura y los compuestos presentes en cada alimento. En el caso de los morrones, las variantes verdes, amarillas, naranjas y rojas suelen convivir en la cocina, aunque no ofrecen exactamente las mismas características.

Los verdes se cosechan antes, mientras que los amarillos, naranjas y rojos permanecen más tiempo en la planta. Ese recorrido modifica el aspecto del fruto porque la clorofila, el pigmento que aporta el color verde, se degrada durante la maduración y da lugar a otros pigmentos.

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Profesoras de la Universidad de Wollongong explicaron a The Conversation que los cambios de color reflejan distintas etapas de desarrollo y también se relacionan con variaciones en el perfil nutricional, el gusto y la respuesta de los morrones a la cocción. La elección, por lo tanto, puede depender tanto del plato que se busca preparar como de la variedad de nutrientes que aporta cada tonalidad.

La maduración cambia el sabor, la textura y los pigmentos de los morrones

Theresa Larkin y Megan Hammersley, docentes en la institución australiana, indicaron en The Conversation que los morrones empiezan su desarrollo en color verde. En esa etapa, contienen una mayor proporción de clorofila, el pigmento vegetal asociado con la fotosíntesis. Al avanzar la maduración, esa sustancia disminuye y se vuelven más visibles los carotenoides, pigmentos que pueden aportar tonos amarillos, naranjas o rojos.

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Plantas de morrón verde con varios frutos colgados de las ramas en una hilera sobre tierra seca de cultivo.
La cosecha de los morrones verdes ocurre ocho semanas después de la siembra y mantiene una textura firme (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variedad verde suele estar lista para la cosecha cerca de ocho semanas después de la siembra, explicaron. Al tratarse de frutos menos maduros, presentan una textura firme y crujiente, junto con un sabor ligeramente más amargo que el de las versiones que permanecen más tiempo en la planta. Por esas características, las expertas los ubican entre las opciones adecuadas para salteados, guisos, fajitas y ensaladas en las que se busca conservar una textura más marcada.

Los amarillos y naranjas representan una instancia intermedia. Según destacaron especialistas en The Conversation, los amarillos se cosechan aproximadamente dos semanas después que los verdes, mientras que los naranjas pueden permanecer unas tres semanas más. Su sabor tiende a ser más suave y dulce, y conservan una consistencia crocante cuando se consumen crudos. Con la cocción se ablandan, por lo que también pueden incorporarse a preparaciones a la parrilla o al horno.

Los rojos son los que alcanzan una mayor madurez. De acuerdo con las expertas, pasan cerca de cuatro semanas adicionales en la planta en comparación con los verdes. Esa permanencia se traduce en un sabor más dulce e intenso y en una textura más tierna una vez cocidos. Por eso, los mencionan como una alternativa frecuente para asar, elaborar sopas, salsas y rellenos.

La Universidad Estatal de Misisipi también vincula el avance de la maduración con el aumento del dulzor. La institución describe a los pimientos verdes como los menos dulces y con un matiz amargo, mientras que identifica a los rojos como los más dulces. Además, precisa que el color final depende de la variedad y del tiempo que el fruto permanece en la planta, ya que algunos morrones pueden madurar hacia tonos violetas, blancos o casi negros.

Morrones rojos, verdes, amarillos y naranjas picados sobre una tabla de madera, con un cuchillo a un lado y un fregadero al fondo.
Los morrones de tonos naranjas y rojos concentran los aportes más altos de betacaroteno y vitamina C (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada color concentra una combinación distinta de vitaminas y antioxidantes

Todos contienen vitamina C, fibra y compuestos antioxidantes. Entre estos últimos figuran los flavonoides, los compuestos fenólicos y los carotenoides. Los antioxidantes son sustancias que ayudan a proteger las células frente a la acción de los radicales libres, moléculas que pueden generar daño celular.

Sin embargo, el perfil de esos compuestos cambia según el color. Las profesoras de la Universidad de Wollongong indican que los menos maduros son fuentes de luteína, violaxantina y zeaxantina. Estos carotenoides se asocian con la salud ocular y la protección frente a la degeneración macular relacionada con la edad y las cataratas.

Los naranjas y rojos concentran las mayores cantidades de vitamina C y betacaroteno, según The Conversation. El betacaroteno es un pigmento que el organismo puede transformar en vitamina A. La entidad educativa asocia esa vitamina con la salud celular, la visión y funciones inmunológicas y cognitivas.

En las variedades más maduras se destaca la presencia de capsantina, un carotenoide que, de acuerdo con la revista, tiene una elevada actividad antioxidante. La Universidad Estatal de Misisipi agrega que los rojos contienen licopeno y los describe como los de mayor densidad nutricional dentro de las variedades mencionadas en su publicación. La institución también señala que aportan vitaminas B6, K, A y E, además de minerales.

Cubos de pimiento verde, amarillo, naranja y rojo suspendidos en el aire sobre una sartén de hierro con aceite en una hornalla encendida.
La aplicación de calor en los morrones incrementa la disponibilidad de carotenoides y disminuye la vitamina C (Imagen Ilustrativa Infobae)

La forma de preparación también influye en la composición final de los morrones. Según The Conversation, la cocción aumenta la disponibilidad de carotenoides y polifenoles, aunque reduce el contenido de vitamina C. Los carotenoides y los polifenoles son compuestos presentes en vegetales que se estudian por su actividad antioxidante.

El efecto de la temperatura no elimina el valor nutricional, pero modifica qué componentes quedan más disponibles. Por ese motivo, las expertas plantean que alternar preparaciones crudas y cocidas permite sumar una mayor diversidad de compuestos presentes en el alimento.

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