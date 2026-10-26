Medio Ambiente

El hielo antártico se hundió más de seis metros y alertó a los satélites: la extraña desaparición de un lago oculto bajo la superficie

Investigadores de Corea del Sur determinaron que el depósito Kronshtadskiy drenó un inmenso caudal a lo largo de cinco años. Los registros de radar permitieron reconstruir el fenómeno

Vista aérea de un glaciar agrietado con cascadas que desembocan en el mar junto a témpanos de hielo.
Los investigadores Jihyun Moon y Hoonyol Lee reconstruyeron el vaciamiento del lago a partir de los cambios detectados en la superficie del hielo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El hundimiento de una zona de hielo en la Antártida Oriental permitió conocer cómo se vació el lago subglacial Kronshtadskiy. Entre 2016 y 2021, el lago perdió cerca de 78 millones de metros cúbicos de agua, unos 20.600 millones de galones, según un estudio publicado en Scientific Reports.

El cambio se pudo ver desde el espacio. La superficie del hielo formó una gran depresión y, en su punto más bajo, descendió más de 6 metros. Con esa señal, Jihyun Moon y Hoonyol Lee, investigadores de la Universidad Nacional de Kangwon de Corea del Sur, reconstruyeron el vaciamiento del lago y analizaron cómo se movió el hielo cercano para buscar el posible recorrido del agua.

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El hielo sobre Kronshtadskiy bajó 6,4 metros en cinco años

Los lagos subglaciales están bajo el hielo y no se pueden observar directamente. Sin embargo, el hielo que los cubre puede mostrar qué sucede debajo. Cuando un lago pierde agua, el hielo de arriba puede bajar. Si el lago se llena otra vez, la superficie puede subir. Así, los científicos pueden estudiar el agua que está oculta bajo el continente antártico.

Vista aérea de un océano azul con grandes bloques de hielo flotante y pequeños fragmentos de hielo, bajo un cielo despejado con luz suave en el horizonte.
El agua acumulada bajo el hielo continental reduce el roce con el lecho rocoso y facilita el deslizamiento de los glaciares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este proceso también ayuda a entender el movimiento de los glaciares. El agua bajo el hielo puede reducir el roce entre el glaciar y el suelo. Por eso, el hielo puede deslizarse con más facilidad. Las mediciones de altura tomadas por satélite, sin embargo, tienen zonas sin datos porque los instrumentos no observan toda la superficie.

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Para estudiar un área más amplia, los autores usaron imágenes de radar. Este método tiene una dificultad: el hielo de la Antártida se mueve hacia los lados y también hacia arriba o abajo. Ambos movimientos cambian la señal que reciben los satélites. Moon y Lee compararon imágenes del satélite Sentinel-1 tomadas con 24 días de diferencia con otras de un período en el que el área del lago parecía estable.

Después de separar el movimiento habitual del hielo, el análisis mostró el descenso de la superficie. Esto fue posible siempre que el desplazamiento lateral del glaciar se mantuviera lo bastante constante. También se usaron las trayectorias en tierra de altímetros satelitales como referencia.

Una foca peletera antártica de pelaje grisáceo y marrón oscuro yace en una orilla rocosa con nieve. Detrás, el mar azul oscuro y montañas cubiertas de nieve.
Las elevaciones y descensos del hielo río abajo sugieren la existencia de conexiones hídricas entre Kronshtadskiy y otros lagos contiguos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hundimiento afectó 61 kilómetros cuadrados y fue más rápido al principio

La reconstrucción mostró una zona de hundimiento casi circular de unos 61 kilómetros cuadrados (24 millas cuadradas). El método no definió la orilla subterránea del lago. En cambio, mostró el efecto que el vaciamiento tuvo sobre la superficie del hielo.

En el centro de esa zona, el hielo bajó cerca de 6,4 metros (21 pies) durante los cinco años analizados. En toda el área afectada, el descenso promedio fue de alrededor de 1,3 metros (4,3 pies). Al unir los datos sobre el tamaño de la zona y la pérdida de altura, los investigadores calcularon cuánta agua pudo haber salido del lago.

La mayor caída ocurrió entre 2016 y 2017. En ese período, el punto central bajó cerca de 3,8 metros (12,5 pies). Luego, el descenso se hizo mucho más lento. La depresión siguió profundizándose de forma gradual y hubo pocas señales de que el lago se hubiera vuelto a llenar de manera importante.

Este comportamiento implica un drenaje prolongado o repetidos episodios de drenaje parcial, en lugar de un único estallido catastrófico”, escribieron los investigadores. Los datos de los satélites CryoSat-2 e ICESat-2 apoyaron, en general, la secuencia de hundimiento y estabilización. Sin embargo, mostraron algunas diferencias en las fechas y los lugares observados.

Ilustración a lápiz a mano alzada con colores de la Antártida, con majestuosos bloques de hielo, cuevas y agua de mar azul y roja en remolino.
Las futuras perforaciones y mediciones sísmicas en el terreno permitirán confirmar la estructura de la red de drenaje bajo el hielo antártico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kronshtadskiy ya había sido identificado de forma independiente en un estudio satelital de 2025. El trabajo publicado en Scientific Reports permitió reconstruir con mayor detalle cómo se vació.

Los cambios en el hielo sugieren que podría haber conexiones entre varios lagos

El hielo que está río abajo de Kronshtadskiy aportó otra pista. Una zona circular subió, mientras que otra, situada más adelante, bajó. Esto podría indicar que el agua salió de Kronshtadskiy, llenó un lago cercano y después salió de otro depósito ubicado más abajo.

Los datos sugieren que puede haber conexiones entre los lagos, pero no permiten ver directamente cómo circula el agua. Además, el estudio parte de que los cambios en la superficie del hielo reflejan los cambios en el agua almacenada debajo. Si los glaciares cambian su forma de moverse, la interpretación puede ser más difícil. También existe una limitación porque las imágenes de radar se tomaron desde una sola dirección.

Estudios en el terreno, con radar que atraviese el hielo, mediciones sísmicas o perforaciones, podrían mostrar la forma de los lagos y sus conexiones. Por ahora, las zonas donde el hielo baja y las que suben cerca de ellas sirven como lugares concretos para investigar la red de drenaje subglacial bajo el hielo antártico.

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