Salud

Día de la Pediatría: por qué se celebra el 20 de octubre y cuáles son las dudas más frecuentes de las familias en el consultorio

La fecha recuerda la fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría, una de las instituciones científicas más reconocidas del país, y pone en valor la labor de quienes cuidan la salud y acompañan el desarrollo de niños, niñas y adolescentes

Una pediatra examina el brazo con manchas rojas de un niño sentado sobre el regazo de su madre en un consultorio.
Los controles de crecimiento, la vacunación, la alimentación y el descanso forman parte del seguimiento pediátrico durante la infancia y la adolescencia (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada 20 de octubre, el calendario de la salud en Argentina pone el foco en una figura que suele aparecer entre controles de rutina, noches de fiebre y dudas sobre la alimentación: el pediatra.

El Día Nacional de la Pediatría se celebra en homenaje a la fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría, ocurrida el 20 de octubre de 1911.

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La fecha fue instituida en 1973, durante un Congreso Mundial de Pediatría realizado en el país. Más de un siglo después de aquella creación, la consulta pediátrica sigue siendo uno de los espacios centrales para acompañar el crecimiento, prevenir enfermedades y orientar a madres, padres y cuidadores.

La Sociedad Argentina de Pediatría difundió un video institucional en el marco de la conmemoración del Día del Pediatra, celebrado el 20 de octubre

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) nació el 20 de octubre de 1911 y, con el tiempo, articuló una red de especialistas y filiales en distintas provincias. Su historia está ligada al desarrollo de la disciplina en el país y a la atención de bebés, niños, niñas y adolescentes.

La SAP es una de las sociedades pediátricas más antiguas del mundo, la Société Française de Pédiatrie fue establecida en 1929 y la American Academy of Pediatrics en 1930.

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El homenaje no remite solo a una efeméride institucional. La pediatría abarca desde los primeros días de vida hasta la adolescencia y combina el seguimiento del niño sano con el diagnóstico y el tratamiento cuando aparece una enfermedad.

Por eso, los controles de crecimiento, la vacunación, el sueño y la alimentación forman parte de una consulta tan habitual como la atención frente a un síntoma repentino.

Fiebre, golpes y alimentación, las dudas que más llegan al consultorio

Bebé recostado boca arriba, doctor con bata blanca, manos, anillo, estetoscopio, pañal, camilla azul, ventana, botellas en estante.
El Día Nacional de la Pediatría conmemora la fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría el 20 de octubre de 1911. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detrás de los controles programados hay preguntas que se repiten en muchas familias. La fiebre, los golpes en la cabeza, la tos, los vómitos y la preocupación porque un chico “no come” figuran entre los motivos de consulta más frecuentes, según publicó Infobae.

La fiebre es uno de los motivos de consulta más comunes en pediatría. El dato que suelen remarcar los especialistas es que el foco debe estar en el estado general del niño y en la causa del cuadro, no solo en el número que marca el termómetro. En bebés pequeños o ante decaimiento, dificultad para respirar, llanto inconsolable o manchas en la piel, la consulta médica requiere mayor rapidez.

Los traumatismos de cráneo leves también generan preocupación inmediata. Tras un golpe, los pediatras suelen evaluar el episodio y orientar la observación posterior. Pérdida de conocimiento, vómitos reiterados, dolor de cabeza intenso, alteraciones de conducta o somnolencia inusual son señales que exigen valoración médica urgente.

La tos y los vómitos completan buena parte de las inquietudes cotidianas. En estos casos, la automedicación puede sumar riesgos, sobre todo si se combinan productos con componentes similares. El seguimiento profesional permite identificar si se trata de un cuadro que puede controlarse en casa o si necesita atención sin demora.

La comida y las pantallas también forman parte de la consulta pediátrica

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La fiebre, la tos, los vómitos y los golpes figuran entre los motivos de consulta más habituales en pediatría (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frase “no come nada” atraviesa generaciones y mantiene su lugar entre las preguntas más frecuentes. Los especialistas consultados por Infobae señalaron que el apetito puede variar según la edad, el crecimiento y el estado anímico o físico del niño. La evaluación pediátrica ayuda a distinguir una selectividad alimentaria transitoria de una situación que requiere estudios o cambios en los hábitos familiares.

El uso de celulares, televisión y otros dispositivos se sumó en los últimos años al listado de consultas. La pediatría aborda este tema dentro del desarrollo infantil, junto con el descanso, el juego, la interacción con otras personas y las rutinas en el hogar.

La revisión del calendario de vacunación también integra las recomendaciones habituales.

Dra. Romina Giurfo. Médica Pediatra y Esp. en vacunas (M.N. 110653). c

La pediatra y especialista en vacunas Romina Giurfo advirtió en Infobae en Vivo que las coberturas de esquemas esenciales se mantienen por debajo del 90 % y vinculó esa situación con mayores riesgos de contagios e internaciones por enfermedades prevenibles.

La consulta permite revisar las dosis pendientes y despejar dudas con información profesional, en lugar de guiarse por contenidos sin respaldo en redes sociales.

El bullying y las pantallas amplían las alertas que llegan a pediatría

Las consultas también pueden abrir la puerta a problemas que no se expresan de forma directa. Un documento reciente de la SAP advirtió que el bullying y el ciberbullying pueden continuar fuera de la escuela por chats, redes sociales y videojuegos, con efectos sobre el bienestar físico y emocional de niños y adolescentes.

La violencia entre pares puede manifestarse con cansancio, dolor de cabeza, dolor abdominal, vómitos, alteraciones del sueño o cambios de ánimo, según publicó Infobae.

El documento de la entidad distingue el acoso de un conflicto aislado por tres rasgos: la intención de causar daño, la repetición y el desequilibrio de poder. En ese contexto, el consultorio puede ser una instancia para detectar señales, escuchar a chicos y adolescentes y articular con la familia y la escuela. La recomendación es no pedir que la persona hostigada resuelva sola la situación ni que responda con violencia.

También es habitual que las familias pregunten por el control de esfínteres. No hay un calendario idéntico para todos: se trata de un proceso madurativo y cada niño puede atravesarlo a su ritmo. La recomendación general es evitar comparaciones y presiones, además de consultar cuando surjan dudas sobre el desarrollo.

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