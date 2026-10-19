Qué es la ortorexia y cuáles son las señales de que comer saludable puede convertirse en una obsesión, según Harvard

La preocupación por la calidad de los alimentos altera el bienestar y dificulta las actividades de la vida cotidiana (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La preocupación por consumir alimentos considerados saludables puede convertirse en una fuente de ansiedad, aislamiento y reglas rígidas cuando la necesidad de controlar cada elección alimentaria comienza a desplazar otras actividades y vínculos. La diferencia no está en el interés por la nutrición, sino en el impacto que esa preocupación adquiere sobre la vida cotidiana.

Revisar etiquetas, organizar comidas y elegir ingredientes puede formar parte de una alimentación planificada. La señal de alerta aparece cuando esas conductas dejan de ser herramientas prácticas y se transforman en obligaciones que demandan tiempo excesivo, generan angustia o impiden participar con tranquilidad de reuniones, salidas y comidas compartidas.

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Una revisión sistemática de revisiones sobre ortorexia nerviosa publicada en 2024 analizó 22 trabajos previos y advirtió que todavía no existen criterios diagnósticos universales ni instrumentos de evaluación suficientemente confiables. El estudio remarcó que las estimaciones de frecuencia son variables y que no permiten establecer cifras fiables sobre este patrón.

La pregunta central no es si una persona come de forma saludable, sino cuándo el objetivo de cuidar la alimentación se vuelve una preocupación que limita la autonomía, el bienestar y la vida social. Harvard Health Publishing aborda esa frontera a partir de señales concretas que permiten diferenciar una pauta flexible de un comportamiento restrictivo.

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La ortorexia pone el foco en la pureza de los alimentos

Una revisión sistemática de 2024 determinó que la ortorexia nerviosa carece de criterios diagnósticos universales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ortorexia nerviosa, también llamada ortorexia, es un término utilizado para describir una preocupación excesiva por la calidad y la pureza de la comida. Según explicó Harvard Health Publishing, el concepto fue creado en la década de 1990 para nombrar una fijación con comer de manera considerada correcta.

Viviane Fornasaro-Donahue, dietista registrada del Hospital General de Massachusetts, afiliado a Harvard, señaló en el artículo que este patrón se distingue de otros trastornos de la conducta alimentaria porque su eje está puesto en la calidad percibida de los productos y no necesariamente en la cantidad de comida.

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La especialista explicó que la anorexia nerviosa suele estar vinculada con el peso corporal, la imagen corporal o la restricción de calorías. La bulimia, por su parte, incluye episodios de atracones seguidos de conductas compensatorias. En la ortorexia, en cambio, predominan la restricción y las reglas estrictas sobre cuáles alimentos son aceptables.

El artículo señaló que algunas personas con este tipo de conductas pueden tener antecedentes de dietas restrictivas. Sin embargo, pese a la identificación de estos patrones de comportamiento, la ortorexia no está reconocida como un diagnóstico formal en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM), utilizado para clasificar trastornos de salud mental.

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Fornasaro-Donahue señaló que esa falta de una categoría diagnóstica específica no impide que los profesionales reconozcan los comportamientos y el malestar que pueden relatar quienes los atraviesan. Según la especialista, la ortorexia puede compartir componentes con el trastorno obsesivo compulsivo y con el de ansiedad generalizada.

Las reglas inflexibles pueden desplazar el trabajo, los vínculos y el ocio

La ortorexia prioriza la pureza percibida de los productos antes que la cantidad de calorías o la imagen corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los signos señalados por Fornasaro-Donahue es la imposición de prohibiciones alimentarias rígidas. Excluir por completo un grupo de alimentos, como todos los productos que contienen azúcar, puede indicar que el objetivo inicial de comer de manera equilibrada se convirtió en una restricción difícil de sostener.

El tiempo dedicado a la comida también ofrece una pauta para observar. De acuerdo con la publicación, leer las etiquetas y planificar los menús puede ser parte de hábitos organizados. Sin embargo, revisar información de manera compulsiva, invertir muchas horas en la compra de productos o concentrar una parte excesiva del día en preparar las comidas puede ser problemático si esas tareas desplazan el trabajo, las actividades de interés o las relaciones.

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La ansiedad ante la imposibilidad de comer de forma perfecta constituye otra de las señales descritas en la nota. Fornasaro-Donahue explicó que situaciones como ir a un restaurante, asistir a una reunión laboral o comer en casa de una amistad pueden generar temor si no es posible controlar los ingredientes o la preparación.

La especialista sostuvo que un patrón de alimentación saludable debería aportar satisfacción. Según indicó, sentir estrés o angustia ante la posibilidad de consumir un alimento calificado como poco saludable representa una advertencia sobre el grado de rigidez que adquirió la relación con la comida.

La nota también incluyó el sentimiento de superioridad frente a las decisiones alimentarias de otras personas entre los comportamientos a tener en cuenta. La publicación señaló que juzgar lo que comen amistades o familiares puede llevar a evitar esos vínculos y favorecer el aislamiento.

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