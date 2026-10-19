Ciencia

Un estudio revela una capacidad poco conocida de los tiburones y cambia lo que se creía sobre su audición

Mediante un altavoz subacuático y registros con drones, investigadores en Florida analizaron las reacciones de estos depredadores ante señales acústicas en su hábitat natural

Ilustración de un tiburón con aletas negras que nada junto a ondas curvas emitidas por un altavoz en el fondo del mar.
Los tiburones de puntas negras detectan sonidos de baja frecuencia a distancias de hasta 74 metros en el océano (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los tiburones de puntas negras pueden detectar sonidos de baja frecuencia a decenas de metros y cambiar de dirección para alejarse de su origen. El hallazgo cuestiona la idea de que la audición constituye una limitación decisiva para estos animales y amplía la información disponible sobre cómo interpretan las señales del océano.

La investigación se concentró en uno de los sentidos menos estudiados de estos depredadores, frente a su conocida sensibilidad química y eléctrica. Hallazgos recientes sobre tiburones cartilaginosos y el papel de los sonidos bajo el agua habían renovado el interés científico por un ambiente donde las vibraciones pueden transmitir información sobre presas, depredadores y cambios cercanos.

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El resultado no significa que los tiburones escuchen como los humanos ni que reaccionen de la misma manera ante todos los sonidos. Lo que demuestra es que su sistema auditivo puede captar vibraciones a una distancia mayor de la que se había comprobado en ejemplares en libertad, fuera de las condiciones controladas de un acuario.

El experimento registró giros rápidos ante sonidos de baja frecuencia

Un tiburón frente a un altavoz submarino sobre un trípode que proyecta ondas concéntricas junto al rótulo Sonido bajo el agua.
Los animales realizaron giros rápidos de entre 20 y 160 grados para alejarse del altavoz subacuático (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio fue realizado con tiburones de puntas negras que se reúnen cada año frente a la costa del condado de Palm Beach, en Florida. Esa concentración permitió observar a los animales en su hábitat natural, sin trasladarlos a tanques ni someterlos a un entorno artificial.

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Los investigadores anclaron una embarcación cerca de la costa y utilizaron un altavoz subacuático separado del barco por una distancia de hasta 19 metros. El objetivo era reducir al mínimo la influencia de la embarcación sobre el comportamiento de los tiburones y emitir señales que permitieran medir su respuesta auditiva.

El equipo reprodujo sonidos de baja frecuencia en tres franjas, entre 100 y 200 hercios, entre 200 y 400 hercios y entre 400 y 800 hercios. También emitió un sonido de control de 10 kilohercios, fuera del rango auditivo conocido de estos animales. Los tiburones respondieron a las señales de baja frecuencia, pero no al estímulo de control.

Para registrar sus movimientos, los investigadores utilizaron un dron ubicado entre 40 y 50 metros por encima del agua. El análisis de las imágenes permitió establecer la distancia a la que los tiburones cambiaban de dirección y la forma en que se alejaban de la fuente sonora.

El estudio publicado en la revista científica Integrative Organismal Biology, que fue realizado por investigadores de la Universidad Atlántica de Florida (FAU), registró que los animales respondieron a los estímulos desde al menos 62 metros de distancia. La mayor distancia de reacción observada fue de 74 metros.

Además, el 71,6% de las 209 respuestas registradas ocurrió en el campo acústico lejano, una zona donde el sonido se comporta de manera diferente a como lo hace cerca de la fuente.

El oído interno compensa la ausencia de una estructura presente en otros peces

Varios tiburones de puntas negras nadan sobre arena y corales en aguas claras, bajo un cielo despejado con el horizonte visible.
El equipo científico reprodujo señales pulsadas entre 100 y 800 hercios para medir la respuesta auditiva de los ejemplares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vejiga natatoria es un órgano con gas que muchos peces óseos utilizan para regular su flotación y que también puede intervenir en la detección de la presión sonora. Los tiburones carecen de esa estructura porque pertenecen al grupo de los peces cartilaginosos, cuyo esqueleto está compuesto principalmente por cartílago.

La ausencia de vejiga natatoria había alimentado la idea de que su audición era una de sus mayores limitaciones. Sin embargo, los resultados del experimento sugieren que el sistema sensorial de los tiburones cuenta con otros recursos para interpretar las señales acústicas del ambiente.

El próximo paso será investigar cómo el cerebro de los tiburones procesa esos estímulos y qué tipo de información pueden extraer de ellos.

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