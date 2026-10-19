Qué controles de salud conviene realizar antes y durante la menopausia, según especialistas

Un estudio publicado en Nature Medicine analizó más de 300 millones de pruebas de laboratorio de un millón de mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La menopausia no se limita al final de la menstruación. Una investigación publicada en Nature Medicine analizó más de 300 millones de resultados de laboratorio y describió variaciones en indicadores hormonales, óseos, hepáticos, renales y metabólicos alrededor del último período menstrual. Los hallazgos refuerzan la importancia del seguimiento clínico, aunque no implican que todas esas mediciones deban solicitarse de manera rutinaria.

El trabajo reunió información estadounidense e israelí para identificar cambios inadvertidos al comparar edades. Sus resultados describen tendencias poblacionales, no un calendario de pruebas aplicable a cada paciente. La decisión sobre los controles debe considerar síntomas, antecedentes familiares, enfermedades previas y edad.

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La menopausia concentra variaciones en los sistemas hormonales, la densidad ósea, el colesterol y las funciones renal y hepática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo consultar y si hacen falta análisis hormonales

Durante la perimenopausia pueden aparecer irregularidades menstruales, sofocos, alteraciones del descanso y molestias genitourinarias. La primera evaluación suele consistir en una conversación clínica sobre esos cambios, los medicamentos utilizados y su impacto en la vida cotidiana.

La guía del Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención del Reino Unido (NICE) recomienda identificar la perimenopausia en mujeres sanas de 45 años o más, con síntomas característicos, sin recurrir a análisis hormonales. La menopausia suele establecerse después de 12 meses consecutivos sin menstruación, siempre que no exista otra explicación. En situaciones particulares, como síntomas entre los 40 y 45 años o sospecha antes de los 40, puede considerarse medir la hormona folículo estimulante (FSH).

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Aunque el nuevo estudio encontró alteraciones tempranas de estradiol, FSH y hormona antimülleriana, estos marcadores no permiten predecir con precisión la fecha individual del último período. Por eso, el hallazgo no justifica indicar paneles hormonales indiscriminadamente.

Densitometría ósea: quiénes necesitan el estudio

La reducción de estrógenos puede acelerar la pérdida de densidad mineral ósea y elevar el riesgo de fracturas. La evaluación comienza por antecedentes de caídas, fracturas previas, tabaquismo, bajo peso y familiares con fractura de cadera.

El Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos (USPSTF) recomienda estudiar la osteoporosis mediante densitometría ósea (DXA) en mujeres de 65 años o más. En las posmenopáusicas menores de esa edad, aconseja valorar primero los factores de riesgo y realizar el estudio cuando la evaluación indique un riesgo elevado. No establece que todas deban hacerse esta revisión apenas finalizan sus ciclos.

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La densitometría ósea se recomienda a partir de los 65 años, mientras que en mujeres posmenopáusicas más jóvenes su indicación depende de los factores de riesgo de osteoporosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Presión arterial, colesterol y glucosa

Los controles cardiovasculares adquieren relevancia porque esta transición coincide con cambios en el metabolismo y en la distribución de la grasa. La Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) incluye entre las evaluaciones preventivas la presión arterial, el perfil de colesterol y triglicéridos, el peso y los hábitos de actividad física y alimentación.

La periodicidad depende de los antecedentes. En personas con presión normal, la AHA aconseja comprobarla al menos una vez al año. Los análisis de lípidos se programan según el riesgo cardiovascular, sin asumir que la menopausia obliga a repetirlos con una frecuencia uniforme.

Durante la menopausia, controlar la presión arterial, el colesterol y los triglicéridos ayuda a evaluar la salud cardiovascular, con una frecuencia adaptada a los factores de riesgo individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para detectar alteraciones del metabolismo de la glucosa, el USPSTF recomienda pruebas de prediabetes y diabetes tipo 2 en adultos de 35 a 70 años con sobrepeso u obesidad. Pueden utilizarse glucemia en ayunas o hemoglobina glucosilada, según criterio profesional.

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Controles ginecológicos y decisiones individualizadas

La consulta también permite revisar la continuidad de los estudios de detección de cáncer de cuello uterino y de mama, de acuerdo con la edad, los resultados anteriores y las guías locales. Esos controles no comienzan ni terminan automáticamente con la menopausia.

El estudio de Nature Medicine observó cambios menores en mediciones entre mujeres que recibían terapia hormonal, pero su diseño retrospectivo no permite demostrar que el tratamiento haya causado esas diferencias. La indicación debe basarse en síntomas, riesgos y beneficios personales, no solamente en resultados de laboratorio.

El seguimiento más útil combina consulta clínica, evaluación del riesgo óseo y cardiovascular, controles metabólicos cuando corresponden y prevención ginecológica. Ante sangrado después de 12 meses sin menstruación, conviene consultar sin esperar al chequeo programado. La prioridad no es acumular pruebas, sino elegir las que pueden modificar decisiones de cuidado.

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