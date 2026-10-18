Qué hay detrás de la teoría del aire de oficina que cambia el aspecto de la piel y el cabello

La teoría viral del 'aire de oficina' no constituye un diagnóstico médico ni representa un fenómeno comprobado de manera aislada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La teoría viral del aire de oficina parte de una escena reconocible: alguien llega al trabajo con el rostro descansado y, horas después, nota la piel apagada, los ojos secos o el pelo sin forma. La conversación creció en redes y diversos especialistas se refirieron al efecto de los ambientes climatizados.

La idea tiene un límite claro: no existe una investigación que pruebe la teoría como un fenómeno único. La calefacción, el aire acondicionado, las pantallas, el estrés y los hábitos de cada persona pueden intervenir al mismo tiempo. Por eso, dos personas que comparten una misma oficina pueden percibir cambios distintos.

PUBLICIDAD

La dermatóloga Erum Ilyas, de la Facultad de Medicina de la Universidad Drexel, explicó en una nota de Health que los ambientes climatizados pueden disminuir la humedad del aire. Cuando esto sucede, el rostro puede verse más seco, áspero o sensible a medida que pasan las horas.

La piel también puede aumentar la producción de sebo, su grasa natural protectora, cuando se reseca. Así, una persona puede sentir tirantez en las mejillas y advertir brillo en la frente, la nariz o el mentón. El maquillaje, además, puede acumularse en zonas secas y volver más visible ese cambio al final del turno.

PUBLICIDAD

La humedad baja explica parte de las molestias, aunque no todos los casos

La piel suele aumentar la producción de sebo como un mecanismo de defensa natural para contrarrestar la falta de hidratación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre el aire seco y la incomodidad tiene respaldo, pero no permite atribuir cada cambio del rostro a la oficina. Un estudio publicado por la editorial científica Wiley en la revista Indoor Air analizó 43 edificios y encontró que los niveles bajos de humedad se asociaron con más avisos de piel seca o con picazón entre sus ocupantes. El resultado muestra una asociación, no una prueba de que el aire sea la única causa.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos advierte que la calidad del aire interior también depende de la ventilación, el mantenimiento de los equipos, el polvo, los olores y los materiales presentes en el edificio. La entidad señala que una humedad demasiado baja puede provocar ojos secos e irritación en la nariz y la garganta, mientras que el exceso favorece la aparición de moho.

PUBLICIDAD

Las pantallas agregan otro elemento. Al mirar un monitor durante períodos prolongados, muchas personas parpadean menos y pueden sentir mayor sequedad en los ojos. Dormir poco, beber poca agua, saltear comidas o tocarse la cara de manera frecuente también puede cambiar la apariencia del rostro durante el día.

El pelo pierde volumen por una combinación de sequedad y grasa natural

Un estudio publicado en la revista Indoor Air vinculó una mayor humedad relativa en edificios corporativos con un menor reporte de molestias cutáneas y respiratorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cabello puede responder al aire seco con electricidad estática, frizz y una textura más áspera. Al mismo tiempo, el cuero cabelludo puede producir más sebo, de modo que las raíces parecen pesadas aunque las puntas se mantengan secas. Estos cambios en el aspecto no equivalen, por sí solos, a una enfermedad.

PUBLICIDAD

La Academia Estadounidense de Dermatología recomienda aplicar cremas o ungüentos sin fragancia cuando la piel se reseca. También señala que la calefacción y el aire acondicionado pueden secar el ambiente, por lo que aconseja controlar las condiciones interiores sin aumentar la humedad en exceso.

Una rutina simple puede reducir las molestias: usar hidratante, evitar limpiadores fuertes, descansar la vista de la pantalla y mantener limpios el teléfono y el espacio de trabajo. Si la resequedad, la picazón, los brotes, la descamación o la caída del pelo continúan, conviene consultar a un dermatólogo.

Cuando varias personas presentan molestias en el mismo lugar, corresponde avisar a la administración para que revise la ventilación y el mantenimiento del edificio.