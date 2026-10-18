Ciencia

La hora de las comidas gana relevancia en la salud metabólica

Un análisis de 41 ensayos vinculó la ingesta temprana con mejores indicadores físicos, sin establecer pautas universales

Una ilustración presenta un sol, relojes y alimentos de desayuno a la izquierda, y una luna, relojes, hamburguesa, refresco y pizza a la derecha.
Un análisis encontró que concentrar las comidas en las primeras horas del día se asocia con mayores beneficios metabólicos que hacerlo por la tarde o la noche (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El horario de las comidas puede influir en el metabolismo, pero la pregunta que abre el debate no es si conviene reducir las horas de ingesta, sino qué cambia cuando esa ventana se traslada a las primeras horas del día. Un metaanálisis de 41 ensayos clínicos encontró mejores resultados metabólicos en los esquemas tempranos que en los tardíos, aunque la duración ideal de la ventana de alimentación sigue sin una respuesta concluyente.

La cuestión cobra relevancia ante la expansión del ayuno intermitente y de las pautas de alimentación con horarios restringidos. En muchos casos, la conversación pública se concentra en el número de horas sin comer. La investigación más reciente, en cambio, pone el foco en la diferencia entre terminar de comer temprano o desplazar las comidas hacia la tarde y la noche.

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Según publicó Health, el ayuno circadiano propone organizar las comidas de acuerdo con el reloj biológico, con mayor presencia de la ingesta durante el período de actividad y menos alimentos cerca del descanso. La evidencia disponible sugiere posibles beneficios para algunos indicadores metabólicos, pero no avala una regla única ni un esquema adecuado para todas las personas.

El horario temprano obtuvo mejores resultados que el tardío

Reloj circular de 24 horas dividido en sectores de colores con íconos de descanso, desayuno, almuerzo, cena y períodos sin ingesta.
Los órganos del sistema digestivo poseen relojes periféricos que se coordinan con el reloj biológico central del cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión sistemática y metaanálisis publicada en BMJ Medicine en enero de 2026 analizó 41 ensayos clínicos aleatorizados que reunieron a 2.287 participantes. El trabajo comparó distintos modelos de alimentación con restricción horaria, una modalidad que concentra la ingesta diaria dentro de un intervalo definido.

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Los investigadores clasificaron los esquemas según el horario de la última comida. Consideraron tempranos los que finalizaban antes de las 17, intermedios los que terminaban entre las 17 y las 19, y tardíos los que concluían después de las 19. También evaluaron ventanas de menos de ocho horas, de ocho horas y de mayor duración.

El análisis asoció la alimentación con restricción horaria con mejoras frente a las dietas habituales en peso corporal, índice de masa corporal, masa grasa, perímetro de cintura, presión arterial sistólica, glucosa e insulina en ayunas y triglicéridos.

La diferencia más clara surgió al comparar el momento de la ingesta. La restricción horaria temprana superó a la tardía en los indicadores corporales y en los parámetros vinculados con la glucosa. Frente a los patrones tardíos, se asoció con una reducción promedio de 1,15 kilogramos de peso y con menores niveles de insulina en ayunas. La insulina es una hormona que participa en el control de la glucosa en sangre.

El estudio no encontró una relación igualmente consistente entre la duración de la ventana de alimentación y los resultados metabólicos. Aunque los esquemas tempranos mostraron ventajas frente a los tardíos, todavía no está claro cuántas horas conviene concentrar la ingesta diaria.

Andrew W. McHill, profesor asociado y director del Laboratorio de Sueño, Cronobiología y Salud de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregón, explicó a Health que adelantar los horarios de las comidas puede ayudar a alinear los órganos que intervienen en la digestión con el reloj central del cerebro. El investigador señaló que la alimentación nocturna puede generar una falta de sincronía cuando el organismo se prepara para el descanso.

El reloj biológico explica el interés científico, no una recomendación universal

Una mujer sentada junto a una ventana con un tazón de yogur, una tostada con aguacate, una taza de café y un vaso de agua sobre la mesa.
El especialista Andrew McHill señaló que el consumo de alimentos en horarios tardíos altera la sincronización de los órganos digestivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ritmo circadiano organiza ciclos de cerca de 24 horas y participa en funciones como el sueño, la vigilia, la digestión y la secreción hormonal. El reloj central, ubicado en el cerebro, recibe señales del ambiente, especialmente de la luz. A la vez, el hígado, el páncreas y el intestino tienen mecanismos propios que responden, entre otros estímulos, al horario de las comidas.

Un informe elaborado a partir de un taller del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre de Estados Unidos, y publicado en Journal of the American Heart Association, indicó que el horario de la alimentación puede influir en la coordinación entre esos sistemas. El reporte examinó estudios que vinculan los patrones de ingesta tardíos con cambios en variables metabólicas, aunque aclaró que hacen falta intervenciones más extensas y comparables para precisar los efectos.

Esa cautela es necesaria porque el reloj biológico no funciona de la misma forma en todas las personas. El cronotipo, que refiere a la tendencia individual a concentrar el sueño y la actividad en horarios más tempranos o más tardíos, puede modificar la respuesta a los cambios de rutina.

Además, el trabajo por turnos, los tratamientos médicos, las condiciones de salud y la necesidad de alcanzar una ingesta suficiente forman parte del contexto que no puede quedar fuera del análisis.

Amy Shah, médica y nutricionista con doble certificación, advirtió a Health que los estudios sobre alimentación circadiana suelen ser pequeños y de corta duración. También indicó que las pautas restrictivas no resultan adecuadas para personas con un trastorno de la conducta alimentaria actual o previo, ni para quienes necesitan asegurar una alimentación suficiente.

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