Cómo el café puede modificar la glucosa y qué factores explican esa respuesta

La cafeína impulsa la liberación de cortisol y adrenalina, lo que induce al hígado a volcar glucosa en la sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cafeína puede generar cambios transitorios en el nivel de azúcar en sangre, aunque la respuesta no es igual para todas las personas. La cantidad consumida, la sensibilidad individual, el momento del día y los ingredientes añadidos a la taza pueden modificar ese efecto.

El café negro no contiene carbohidratos, pero la cafeína puede influir en la forma en que el organismo regula la glucosa. Para quienes tienen diabetes o dificultades para mantener valores estables, esta variación puede requerir una observación más atenta de los hábitos de consumo y de la respuesta personal.

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Según expertos de Health, la cafeína activa la respuesta de alerta del sistema nervioso y favorece la liberación de cortisol, adrenalina y noradrenalina. Esas hormonas pueden indicarle al hígado que libere glucosa almacenada al torrente sanguíneo, con un aumento temporal de los valores.

El artículo recogió la explicación de Michelle Routhenstein, dietista especializada en nutrición cardiológica preventiva, quien señaló que la cafeína también puede reducir la respuesta de las células a la insulina. La insulina es la hormona que ayuda a que la glucosa ingrese desde la sangre hacia las células para ser utilizada como energía.

La respuesta a la cafeína puede cambiar según el consumo habitual y el contexto

La nutricionista Michelle Routhenstein explicó que la cafeína reduce de forma temporal la respuesta de las células a la insulina (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Health, el aumento temporal de la glucosa puede ser más perceptible en personas que no consumen café de manera habitual. Dorothea Schlesinger, endocrinóloga de Berlín especializada en salud metabólica y hormonal, explicó en el artículo que la reacción de corto plazo sobre la glucosa y la insulina puede variar entre quienes toman café ocasionalmente y quienes lo hacen con frecuencia.

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La publicación también señaló que el consumo habitual de café se ha asociado en investigaciones observacionales con una mejor sensibilidad a la insulina y con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Esa asociación no permite concluir que el café prevenga por sí mismo la enfermedad, ya que intervienen otros factores de alimentación, actividad física y salud general. Mayo Clinic indicó que, para la mayoría de los adultos sanos, la cafeína no modifica de manera perceptible el azúcar en sangre. Sin embargo, la institución médica estadounidense aclaró que, en algunas personas con diabetes, cerca de 200 miligramos de cafeína pueden elevar o disminuir los valores de glucosa.

Según la Mayo Clinic, la reacción es individual. Algunas personas con diabetes no presentan cambios significativos, mientras que otras pueden advertir variaciones después de consumir bebidas con cafeína. La institución añadió que el café, incluso el descafeinado, se ha vinculado en algunos estudios con una menor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2, aunque el efecto de la cafeína sobre la glucosa puede ser diferente en quienes ya viven con esa condición.

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La diferencia entre el efecto inmediato y las asociaciones a largo plazo es central para interpretar la relación entre café y glucosa. Una elevación pasajera luego de una taza no equivale a un deterioro sostenido del control metabólico, pero puede complicar el manejo cotidiano de la glucemia en algunas personas.

El azúcar, los jarabes y las cremas pueden influir más que el café negro

Las investigaciones observacionales relacionan el consumo habitual de café con una mayor sensibilidad a la insulina y un menor riesgo de diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La composición de la bebida es otro factor decisivo. Health indicó que el azúcar, los jarabes saborizados y las cremas endulzadas aportan carbohidratos y calorías capaces de elevar de forma significativa la glucosa, especialmente cuando se consumen varias tazas durante el día.

La Cleveland Clinic advirtió que bebidas como los cafés con leche, los capuchinos y otras preparaciones especiales pueden sumar azúcar, calorías y grasas saturadas. La institución recomendó distinguir entre el café solo y las bebidas cuya preparación incorpora ingredientes endulzados. Esa diferencia es relevante porque el café negro, por sí solo, no aporta azúcar. La Cleveland Clinic señaló que el café simple es naturalmente libre de azúcar, mientras que las bebidas azucaradas pueden elevar con rapidez los niveles de glucosa. La elección de los agregados puede tener un peso mayor que el café en sí mismo al evaluar su efecto sobre el azúcar en sangre.

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Una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados sobre cafeína y diabetes identificó nueve estudios con 134 participantes. Según ese trabajo, en personas con diabetes tipo 2, consumir entre 200 y 500 miligramos de cafeína antes de una carga de glucosa se asoció con aumentos de la glucosa y de la insulina, además de una menor sensibilidad a la insulina. Los autores advirtieron que se necesitan estudios más amplios y de mayor duración para establecer el efecto de la dosis y el momento de consumo.

La información disponible no plantea una respuesta única para todas las personas. Health recogió la explicación de Catherine Metzgar, dietista y directora de acompañamiento en Virta Health, quien indicó que la genética, la sensibilidad a la cafeína, el descanso, el estrés y el estilo de vida pueden intervenir en la respuesta de la glucosa.

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