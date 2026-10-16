Cuando una mirada parece decir una cosa y una palabra otra: qué detectó un estudio sobre ansiedad social

Un estudio de la Universidad de Míchigan reveló que las personas con ansiedad social presentan una actividad cerebral más intensa ante señales contradictorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una mirada que parece decir una cosa y una palabra que sugiere otra pueden provocar una reacción cerebral más intensa en quienes tienen mayores niveles de ansiedad social. Un estudio de la Universidad de Míchigan detectó que esa sensibilidad frente a señales contradictorias aparece en la actividad eléctrica del cerebro, aunque no vuelve más certeras las interpretaciones sobre lo que piensan o sienten los demás.

La investigación, publicada en la revista Psychophysiology, examinó una escena habitual en los vínculos cotidianos: intentar descifrar el sentido de una mirada. El resultado introduce un matiz en una idea extendida sobre la ansiedad social. Prestar más atención a los gestos ajenos no implica necesariamente comprenderlos mejor.

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El cerebro detectó con más fuerza las contradicciones sociales

El registro de electroencefalografía detectó una mayor alteración de la señal N400 cuando la mirada y la palabra no coincidían. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo liderado por Irene Melani estudió a jóvenes adultos con distintos niveles de ansiedad social. Durante la prueba, registró su actividad cerebral mediante electroencefalografía, una técnica que permite medir las señales eléctricas que produce el cerebro.

Los participantes vieron patrones de mirada seguidos por palabras que describían estados mentales, como pensamientos o emociones. Algunas combinaciones eran congruentes con la interpretación habitual de ese gesto. Otras planteaban una discordancia entre la señal visual y el término presentado.

Allí apareció la diferencia. Las personas con más ansiedad social tuvieron una respuesta cerebral mayor cuando la mirada y la palabra no coincidían. El indicador observado se conoce como N400, una señal asociada con el momento en que el cerebro se enfrenta a un significado inesperado o incompatible con lo que anticipaba.

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El mismo patrón no surgió en una tarea de control basada en estereotipos sobre animales. Para los investigadores, esa comparación apunta a que la reacción está vinculada con la lectura de los estados mentales de otras personas y no con una mayor detección de contradicciones en términos generales.

Estar más alerta no alcanzó para interpretar mejor las señales

La mayor respuesta cerebral ante la incongruencia gestual no mejoró la precisión ni la rapidez en los juicios conscientes de los participantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato que ordena los resultados está en lo que ocurrió después. Tras la medición de la actividad cerebral, los voluntarios debían juzgar de forma explícita el sentido de las miradas. Quienes tenían niveles más altos de ansiedad social no respondieron con mayor rapidez ni mostraron más aciertos que el resto.

La mayor reacción del N400, por lo tanto, no se tradujo en una ventaja al momento de decidir qué podía significar una señal social. El estudio muestra una distancia entre la sensibilidad automática del cerebro ante una incongruencia y la capacidad consciente para elaborar una interpretación.

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Melani, doctora en Psicología por la Universidad de Míchigan y actual investigadora posdoctoral de la Universidad China de Hong Kong, señaló que las personas con más ansiedad social exhibieron una sensibilidad neural más elevada ante el significado transmitido por la mirada, pero esa diferencia no se reflejó en sus juicios posteriores.

La vigilancia sobre los gestos ajenos puede alimentar la preocupación

La vigilancia focalizada sobre las expresiones faciales puede sostener la preocupación ante una posible evaluación negativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo plantea además que atender con intensidad a las expresiones, los ojos o las reacciones de otras personas podría ayudar a advertir señales que pasan inadvertidas para otros. Pero esa misma vigilancia también puede sostener la preocupación sobre una posible evaluación negativa o sobre intenciones que no resultan claras.

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Los autores no determinaron si esta respuesta favorece o perjudica los intercambios fuera del laboratorio. El diseño del estudio permite identificar una asociación entre los niveles de ansiedad social y la actividad cerebral registrada durante la tarea, pero no establecer que una condición provoque la otra.

La investigación se realizó con jóvenes adultos y evaluó niveles de ansiedad social. Los autores remarcan que sus resultados no constituyen, por sí solos, una herramienta de diagnóstico clínico ni describen la experiencia de todas las personas con este trastorno.

Una misma mirada puede activar dudas que siguen después del encuentro

La terapia cognitivo-conductual y los tratamientos farmacológicos figuran entre las principales alternativas profesionales para abordar este cuadro. (Freepik)

La escena que reproduce el experimento no resulta ajena: una persona mira hacia otro lado durante una charla, responde con un gesto difícil de leer o mantiene silencio después de una intervención. En la vida diaria, esas señales rara vez llegan acompañadas por una explicación clara. El cerebro debe completar el sentido a partir del contexto, experiencias previas y expectativas.

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En ese terreno de incertidumbre, la ansiedad social puede volver más salientes los detalles que parecen indicar aprobación, desinterés o rechazo. El estudio no sostiene que las personas con este rasgo “lean mal” a los demás. Lo que muestra es algo más específico: su actividad cerebral reaccionó con mayor intensidad cuando dos señales sociales transmitían sentidos que no encajaban entre sí.

Esa precisión importa porque una respuesta N400 más grande no equivale a una mejor capacidad para adivinar pensamientos. El registro capta un proceso rápido, que ocurre antes de que la persona formule una conclusión consciente. Luego intervienen otras variables, como la información disponible, la experiencia y la forma en que cada persona evalúa una situación.

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El resultado también ayuda a separar dos momentos que suelen mezclarse. Por un lado, está la detección de una posible contradicción. Por el otro, la interpretación posterior de esa señal. La investigación encontró diferencias en el primero, pero no en el segundo.

Sentir nervios no equivale a tener un trastorno de ansiedad social

La ansiedad social puede incluir temor a ser juzgado, palpitaciones o evitación de encuentros, pero su diagnóstico requiere una evaluación profesional y síntomas persistentes que afecten la vida cotidiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ansiedad ante una exposición, una entrevista laboral, una cita o el ingreso a un grupo nuevo es una experiencia frecuente. El diagnóstico de trastorno de ansiedad social requiere una evaluación profesional y no puede deducirse de una reacción puntual, de la timidez o de sentirse incómodo en determinados encuentros.

El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos explica que el trastorno se relaciona con un miedo intenso a situaciones en las que una persona puede sentirse observada, juzgada o evaluada. Puede incluir la anticipación durante semanas de una conversación, una presentación o una reunión, además de la evitación de actividades que interfieren con la vida laboral, educativa o afectiva.

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Entre las manifestaciones posibles figuran rubor, temblores, sudoración, palpitaciones, malestar físico, dificultad para sostener el contacto visual y la sensación de quedarse sin palabras. Sin embargo, estos signos pueden tener otras causas. Para que exista un diagnóstico, la ansiedad debe mantenerse en el tiempo y producir una afectación relevante en la vida cotidiana, según la guía del instituto.