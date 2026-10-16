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Mariano Iúdica y Mauro Szeta aconsejaron a Rodrigo Lussich por el terrible dolor que sufre en un pie: "Veo las estrellas"

Ambos revelaron que padecieron gota y compartieron sus remedios al aire, mientras el Dr. Guillermo Capuya, médico del conductor, aportó un dato escalofriante sobre quienes no soportan el sufrimiento que provoca la enfermedad

Rodrigo Lussich y el doctor Guillermo Capuya hablaron sobre la posibilidad que el conductor de Intrusos sufra de gota
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Rodrigo Lussich contó en vivo que padece un dolor insoportable en un pie y tanto Mariano Iúdica como Mauro Szeta salieron al cruce para aconsejarlo con sus propias experiencias con la gota, una enfermedad que el conductor de Intrusos sospecha que puede ser la causa de su malestar. En medio de la charla, el Dr. Guillermo Capuya aportó un dato estremecedor: “Está reportado que en el campo hay gente que se ha llegado a hachar el dedo del dolor”.

Todo comenzó cuando Lussich relató al aire que sentía una molestia cada vez más intensa en un dedo del pie. “Por momentos piso y veo las estrellas”, describió el conductor del ciclo de América TV, que enseguida asoció el cuadro con la gota, una forma de artritis provocada por la acumulación de cristales de ácido úrico en las articulaciones.

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Composición de tres paneles con Mariano Iúdica de traje negro, Rodrigo Lussich con remera estampada y Mauro Szeta de saco azul.
Mariano Iúdica y Mauro Szeta le contaron a Rodrigo Lussich, que sufre un intenso dolor en un dedo del pie, que padecieron gota

El doctor Capuya le bajó el tono pero admitió que falta un estudio clave

La consulta con Capuya, médico de cabecera de Lussich, arrancó con un intento de calma: aseguró que los últimos análisis del conductor habían arrojado valores normales —a excepción del colesterol— y que probablemente no se tratara de gota. “Quedate tranquilo que seguramente no es gota”, le dijo, aunque reconoció que faltaba chequear el nivel de ácido úrico.

El especialista explicó que la enfermedad se trata con dos medicamentos principales: alopurinol, que bloquea la producción de ácido úrico, y colchicina, un antiinflamatorio que alivia el dolor durante los brotes. Pero no se privó de un dato crudo: relató que el dolor de la gota es tan feroz que hay registros de personas que, en el campo, se cortaron el dedo con un hacha para terminar con el sufrimiento.

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Para cerrar su intervención, el médico lanzó una trivia sobre Bob Marley. Recordó que el músico jamaiquino tenía una mancha oscura debajo de la uña del dedo gordo del pie que confundió con un lunar, pero que resultó ser un melanoma, la causa de su muerte a los 36 años. Con esa anécdota, Capuya buscó concientizar sobre la importancia de prestar atención a cualquier señal inusual en los pies. Pero Pallares, el coequiper de Lussich, le señaló con ironía que ahora sí había dejado tranquilo a su compañero.

Mariano Iúdica y el periodista Rodrigo Lussich dialogan sobre la afección de la gota

Iúdica confesó que la gota lo hace llorar y culpó al jamón crudo

Fue entonces cuando Lussich decidió llamar a Iúdica al aire. El conductor de Polémica en el bar confirmó sin rodeos que padece la enfermedad y responsabilizó a la alimentación, en particular al jamón crudo. “El jamón es veneno, veneno”, repitió con énfasis, y contó que los episodios más duros le ocurrieron durante viajes a España, donde consumía jamón ibérico.

Su descripción del dolor fue la más gráfica de toda la emisión. “A mí la gota me hace llorar, es como que tenés un taladro con un vidrio”, relató sobre las crisis que se le manifiestan en el pie, entre el talón y los dedos. Le recomendó a Lussich tomar colchicina durante al menos dos meses o, como alternativa, alopurinol de 300 miligramos, y le advirtió que debía reducir el consumo de carne roja. También le sugirió consultar un buscador de inteligencia artificial para conocer la lista completa de alimentos prohibidos.

Szeta reveló que también sufrió la enfermedad y propuso un remedio natural

El periodista Mauro Szeta cerró la ronda de testimonios con una confesión propia. “Lo padecí y tengo la solución”, anticipó, y recomendó el consumo de lupines, una especie de poroto que, según su experiencia, ayuda a controlar el cuadro. También advirtió que, si el dedo gordo del pie empieza a hincharse “como un poroto”, la enfermedad ya avanzó.

Szeta fue más allá del consejo alimentario y, entre risas, sugirió que Lussich debería “internarse de forma preventiva”, más allá de que el diagnóstico de gota se confirme o no.

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