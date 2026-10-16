Wanda Nara puso en venta la camiseta que usó Mauro Icardi en la Selección y creó polémica por el precio: “Ex jugador”

La conductora decidió poner a disposición de sus seguidores una prenda única del delantero (Video: Intrusos-América TV)

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Parece no haber un desenlace posible para el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Desde octubre de 2021, el exmatrimonio se mantiene en pie de guerra: el escándalo comenzó entonces, a raíz de la infidelidad de Icardi con Eugenia la China Suárez en París. A la división de bienes y a la tenencia de las niñas que comparten —asunto que se dirime en la Justicia— se añade una tercera arista, con las redes sociales como escenario de idas y vueltas, mensajes cruzados e indirectas, que ahora incorpora un nuevo enfrentamiento.

La nueva situación se inscribe en una sucesión de tensos cruces legales y mediáticos que ya habían protagonizado como expareja, incluida la reciente intervención policial en la casa conocida como la de los sueños. Icardi, en tanto, intenta reconstruir su rutina deportiva en el exterior y había compartido en sus redes, durante la noche previa a esta polémica, las primeras otos de su viaje a Miami con Suárez.

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En este marco, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), ofreció a través de su sitio web una camiseta de Icardi con el número 9. Se trata de la misma prenda que el futbolista usó en su etapa en la Selección Argentina, ciclo en el que disputó 8 partidos entre 2013 y 2018 y convirtió un único gol.

Wanda decidió poner a la venta la camiseta que usó Mauro en su corto paso por la selección argentina

En la sección Closet de la tienda online apareció publicada la prenda, con el nombre del delantero rosarino y el número 9 estampados en la espalda, a un valor de 20.000 pesos. Las características del artículo figuran en la descripción: “Camiseta de la Selección Argentina con el clásico diseño de franjas celestes y blancas, detalles en negro y el número 9 en el frente y la espalda, acompañado del nombre”.

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Además, la promoción alude de forma directa al uso que podría darle quien la compre: “Ideal para alentar a la Selección, sumar a tu colección futbolera o lucir los colores argentinos todos los días. ¡La pasión por Argentina se lleva puesta!”

La mayor repercusión no estuvo dada solo por el precio accesible de la camiseta, sino por la denominación que recibió dentro del catálogo. La publicación fue identificada como “Remera Original Exjugador” y quedó inmediatamente vinculada con la actualidad profesional de Icardi, una alusión que no pasó inadvertida para quienes siguen el conflicto de la expareja.

La conductora de MasterChef la vende por tan solo $20.000 pesos

Desde el comienzo del conflicto denominado WandaGate, ambos vienen protagonizando una cadena de provocaciones mutuas, a la que se incorpora este gesto. Con esta acción en su tienda digital, Wanda Nara volvió a instalar la polémica como tendencia mientras continúa deshaciéndose de objetos relacionados con su matrimonio con el futbolista.

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Todavía no se definió si la camiseta terminará en poder de algún coleccionista interesado en la prenda futbolera o si quedará únicamente como otra provocación dentro del vínculo. El tema no pasó desapercibido y fue analizado en Intrusos (América TV).

Mientras en pantalla repasaban la publicación de la camiseta, presentada como remera original ex jugador, Adrían Pallares, uno de los conductores del ciclo, expresó sorprendido: “Wanda pone en venta un artículo que fue en su momento muy preciado para Mauro Icardi”.

Wanda en pocas ocasiones tuvo la posibilidad de lucir la camiseta de Icardi de la selección y que tan solo disputó 8 partidos (Instagram)

El valor de la prenda, que tanto representa para el futbolista, fue lo que generó mayor sorpresa: ¡20 mil pesos! Al observar el reciente posteo, en el estudio coincidieron: “Lo hace apropósito”, mientras debatían si el precio estaba expresado en pesos o en dólares.

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Marcela Tauro sumó entonces otro dato revelador: “Otra maldad es que vende también una remera de L-Gante y es más cara”, señaló la periodista. Bajo el título camiseta estampada manga corta, esa publicación tiene un precio superior al de la prenda de Icardi: 180 mil pesos.